Генштаб: ВСУ провели контрмеры на Харьковщине и нанесли оккупантам ощутимые потери

Украинские воины мужественно сдерживают натиск врага и продолжают решительно противодействовать попыткам российских окупантов продвинуться в глубину страны, срывая их захватнические планы. На Харьковщине наши защитники провели контрмеры и нанесли врагу ощутимые потери.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 23 мая 2024 года по состоянию на 22:30. Отмечают, что с начала текущих суток произошло 88 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Российские оккупанты активно применяли для ударов авиацию. В ответ украинские воины провели контрмеры, в результате которых нанесли захватчикам ощутимые потери.

Предварительно общие потери врага на этом направлении составили 65 человек. Также наши воины уничтожили вражеский танк, РСЗО БМ-21 Град, два грузовика и две единицы спецтехники. К тому же повреждены российский танк, два орудия и два автомобиля.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 20. Уже подтверждено, что за сегодняшний день кафиры потеряли 100 человек убитыми и ранеными и 69 единиц различного вооружения и военной техники. Подсчет продолжается. Кроме того, уничтожен блиндаж и два состава боеприпасов.

На Лиманском направлении успешно отражены пять вражеских атак у сел Терны и Торское. Сначала суток отбита атака захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении. Потерь позиций не было.

На Краматорском направлении продолжаются боевые действия в районе Андреевки. Ситуация контролируется.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, при поддержке авиации и артиллерии, агрессор совершил 22 атаки. Напряженная ситуация в Уманском и Новоселовке. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации ситуации. В других районах российские захватчики были остановлены и понесли потери.

За сегодняшний день на этом направлении они составили: 250 окупантов убитыми и ранеными, уничтожены самолет Су-25, боевая бронированная машина, автомобиль и два склада с боеприпасами. Кроме того, поврежден танк, одна ББМ и автомобиль.

На Приднепровском направлении кафиры пытались девять раз оттеснить наши подразделения из района Крынков. В ходе боев российские захватчики успеха не имели.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела и контролируемая.

Атаки россиян

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара с применением 13 ракет, 37 авиаударов с применением 47 КАБов, 387 ударов дронами-камикадзе, осуществили около трех тысяч обстрелов позиций наших войск по разным видам вооружений, в том числе 109 - из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел очередную Ставку, где заслушал доклады главкома Александра Сырского и главы ГУР Кирилла Буданова. Глава государства подчеркнул, что Россия хочет оттянуть украинские войска на север и продвинуться на востоке.

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