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Генштаб: за сутки произошло 130 боев, на Торецком направлении напряженная ситуация

Ольга Липич
War
3 минуты
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Война в Украине

На поле боя в Украине в четверг, 4 июля, произошло 130 боевых столкновений воинов Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Высокая интенсивность боевых действий сохраняется на Покровском направлении, где враг в течение суток потерял около 235 своих военных. Также ситуация напряженная на Торецком направлении.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ. Оккупанты нанесли по Украине один ракетный удар, 38 авиаударов с применением 76 КАБов, также задействовали 473 дрона-камикадзе.

Также враг совершил более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

На Харьковском направлении оккупанты совершили 18 атак вблизи Сотницкого Казачка, Глубокого, Липцев и Волчанска. Отражено 14 штурмовых действий противника, еще четыре продолжаются. По предварительным данным, с начала суток потери врага составили 128 окупантов погибшими и ранеными. Уничтожены одна артиллерийская система, два танка, шесть ББМ и шесть автомобилей. Поражено 43 укрытия личного состава и одно место хранения боеприпасов.

Генштаб: за сутки произошло 130 боев, на Торецком направлении напряженная ситуация

На Купянском направлении враг четырежды атаковал позиции украинских военных возле Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. Удачи не имел.

Генштаб: за сутки произошло 130 боев, на Торецком направлении напряженная ситуация

На Лиманском направлении захватчики 14 раз пытались продвинуться вблизи Грековки, Макеевки и Тернов. Силы обороны отбили 13 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Невского.

На Северском направлении враг восемь раз совершил атакующие действия в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Четыре атаки не имели успеха, еще четыре – продолжаются.

Генштаб: за сутки произошло 130 боев, на Торецком направлении напряженная ситуация

На Краматорском направлении оккупанты совершили 14 штурмовых действий в районах Калиновки, Григоровки и Клещиевки. Одиннадцать атак для врага завершились безуспешно, продолжаются три боестолкновения. Обстановка под контролем подразделений сил обороны.

Генштаб: за сутки произошло 130 боев, на Торецком направлении напряженная ситуация

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 18 раз безуспешно атаковали вблизи Северного, Торецка и Нью-Йорка.

Генштаб: за сутки произошло 130 боев, на Торецком направлении напряженная ситуация

На Покровском направлении произошло 33 боестолкновения. Захватчики продолжают давление на боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой, Евгеньевки и Яснобродовки. Отражены 23 вражеских атаки, еще 10 продолжаются.

Предыдущие потери россиян составили 234 оккупанта убитыми и ранеными. Также уничтожен один танк и одна боевая бронированная машина.

Генштаб: за сутки произошло 130 боев, на Торецком направлении напряженная ситуация

На Кураховском направлении произошло 10 боевых столкновений. Оккупанты пытались безуспешно продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Прасковьевка. Девять атак отбиты, еще одна продолжается.

На Времивском направлении агрессор семь раз штурмовал наш передний край обороны в районах Водяного и Макаровки. Украинские воины остановили шесть вражеских атак, еще одна атака продолжается.

Генштаб: за сутки произошло 130 боев, на Торецком направлении напряженная ситуация

На Ореховском направлении произошло две атаки врага в районах Малой Токмачки и Роботиного.

Генштаб: за сутки произошло 130 боев, на Торецком направлении напряженная ситуация

На Приднепровском направлении две попытки врага захватить позиции наших воинов в районе Крынок потерпели неудачу.

Генштаб: за сутки произошло 130 боев, на Торецком направлении напряженная ситуация

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни российские оккупационные войска втрое увеличили количество штурмов на Покровском направлении. Речь идет о населенных пунктах Красногоровка, Карловка, Евгеньевка, Яснобродовка и Уманское.

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