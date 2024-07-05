Генштаб: за сутки произошло 130 боев, на Торецком направлении напряженная ситуация

На поле боя в Украине в четверг, 4 июля, произошло 130 боевых столкновений воинов Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Высокая интенсивность боевых действий сохраняется на Покровском направлении, где враг в течение суток потерял около 235 своих военных. Также ситуация напряженная на Торецком направлении.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ. Оккупанты нанесли по Украине один ракетный удар, 38 авиаударов с применением 76 КАБов, также задействовали 473 дрона-камикадзе.

Также враг совершил более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

На Харьковском направлении оккупанты совершили 18 атак вблизи Сотницкого Казачка, Глубокого, Липцев и Волчанска. Отражено 14 штурмовых действий противника, еще четыре продолжаются. По предварительным данным, с начала суток потери врага составили 128 окупантов погибшими и ранеными. Уничтожены одна артиллерийская система, два танка, шесть ББМ и шесть автомобилей. Поражено 43 укрытия личного состава и одно место хранения боеприпасов.

На Купянском направлении враг четырежды атаковал позиции украинских военных возле Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. Удачи не имел.

На Лиманском направлении захватчики 14 раз пытались продвинуться вблизи Грековки, Макеевки и Тернов. Силы обороны отбили 13 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Невского.

На Северском направлении враг восемь раз совершил атакующие действия в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Четыре атаки не имели успеха, еще четыре – продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили 14 штурмовых действий в районах Калиновки, Григоровки и Клещиевки. Одиннадцать атак для врага завершились безуспешно, продолжаются три боестолкновения. Обстановка под контролем подразделений сил обороны.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 18 раз безуспешно атаковали вблизи Северного, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении произошло 33 боестолкновения. Захватчики продолжают давление на боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой, Евгеньевки и Яснобродовки. Отражены 23 вражеских атаки, еще 10 продолжаются.

Предыдущие потери россиян составили 234 оккупанта убитыми и ранеными. Также уничтожен один танк и одна боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении произошло 10 боевых столкновений. Оккупанты пытались безуспешно продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Прасковьевка. Девять атак отбиты, еще одна продолжается.

На Времивском направлении агрессор семь раз штурмовал наш передний край обороны в районах Водяного и Макаровки. Украинские воины остановили шесть вражеских атак, еще одна атака продолжается.

На Ореховском направлении произошло две атаки врага в районах Малой Токмачки и Роботиного.

На Приднепровском направлении две попытки врага захватить позиции наших воинов в районе Крынок потерпели неудачу.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни российские оккупационные войска втрое увеличили количество штурмов на Покровском направлении. Речь идет о населенных пунктах Красногоровка, Карловка, Евгеньевка, Яснобродовка и Уманское.

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