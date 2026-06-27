"Оказывали домедицинскую помощь": в полиции показали кадры первых минут после удара оккупантов по Сумам. Видео

Из-за российского обстрела города Сумы утром 27 июня пострадали не менее 18 человек. С первых минут гражданским помогали патрульные полицейские.

Видео дня

Соответствующее видео с нагрудных камер опубликовала в Telegram Патрульная полиция Украины. Пресс-служба отметила, что часть потерпевших получила домедицинскую помощь именно от правоохранителей.

"В результате вражеской атаки повреждено многоэтажное здание. Есть пострадавшие, среди которых – дети. С первых минут мы работали на месте происшествия.

Патрульные оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, доставляли людей в машины скорой помощи, провели поквартирный обход дома и направляли жильцов в безопасные места", – рассказали в ведомстве.

Главные истории дня

На обнародованном видеоролике видно, что инспекторы также потушили автомобиль, загоревшийся в результате обстрела. Они успокаивали раненых людей. Одному пожилому мужчине с ранением ноги правоохранитель наложил турникет, так как кровотечение не прекращалось.

Копы напомнили о необходимости реагировать на воздушную тревогу. "Услышав оповещение об опасности, немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие", – обратились полицейские к гражданам.

Что предшествовало

Напомним: армия России дронами типа "Шахед" (в том числе реактивными) ударила по городу утром в субботу. Среди 18 потерпевших двое – это полуторамесячные младенцы.

В результате обстрела Сум были повреждены пятиэтажный дом, 11 частных домов и около десятка автомобилей.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 27 июня российские войска нанесли удары по Запорожью. В областном центре повреждены жилые дома и нежилые сооружения, уничтожены легковые автомобили. По меньшей мере 10 человек получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних.

– Всего в ночь на субботу Российская Федерация запустила по нашей стране 129 дронов. Силы обороны уничтожили 113 вражеских воздушных целей.

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