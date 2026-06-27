Оккупанты атаковали Сумы: пострадали девять человек, в том числе дети

Утром 27 июня оккупанты в очередной раз атаковали Сумы. В результате удара по жилому району пострадали девять человек.

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Удар по областному центру россияне нанесли с помощью модифицированного реактивного дрона. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

"Враг атаковал жилой сектор Сум модифицированным реактивным БПЛА. Прицельно — по гражданской инфраструктуре", — сообщил он.

По состоянию на утро известно о девяти пострадавших горожанах. Двое из них — дети. Предварительно известно, что они получили легкие травмы.

Напомним, недавно во время российской атаки на Сумы один из ударных беспилотников попал в крышу жилого дома, однако не взорвался. Поскольку боевая часть дрона осталась неповрежденной, она могла взорваться в любой момент.

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На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП, которые осмотрели беспилотник, провели работы по его приведению в безопасное состояние и изъяли с крыши дома.

После этого боеприпас отвезли на специально отведенную площадку и уничтожили.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 июня российские войска вновь нанесли удары по Запорожью. В областном центре повреждены жилые дома и нежилые постройки, уничтожены легковые автомобили.

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