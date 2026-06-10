География поражений вражеской логистики расширяется: операторы ударных крыльев К-2 добрались до трассы Горловка – Енакиево. Видео

Силы обороны Украины продолжают атаковать логистику российских армейцев на временно оккупированных территориях. СБС ВСУ нанесли удары по технике врага на маршрутах между городами Горловка и Енакиево в Донецкой области.

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Эти атаки совершили воины 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2". Видео своих операций защитники опубликовали в Telegram в среду, 10 июня.

Военнослужащие продолжают активные Middle Strike-удары

"География поражений вражеской логистики расширяется. На этот раз трасса Горловка – Енакиево", – отметили в 20 ОБрБпС Сил беспилотных систем ВС Украины.

Операторы ударных БпЛА типа "крыло" отработали как по легкой (грузовики, бензовозы, машины с личным составом и т.д.), так и по тяжелой автомобильной технике (ББМ "Тигр") противника.

Воины пошутили, что они"разгрузили трафик" на трассе Горловка – Енакиево и вокруг нее. "Оккупанты решили ездить по полям, но от наших дронов это их не уберегло", – сообщила пресс-служба.

Кроме этого, воины "К-2" поделились статистикой поражений логистики (а именно легкой и тяжелой техники захватчиков):

за апрель – 258;

в течение мая – 344;

по состоянию на начало июня (на 10-е число) – уже более 200.

Как ранее писал OBOZ.UA, у российских войск возникает все больше сложностей с обеспечением логистикой своих частей и подразделений, особенно тех, которые расположены "на выселках", таких как Кинбурнская коса. Однако они все еще имеют достаточное количество ресурсов, чтобы продолжать удерживать рубежи и позиции.

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