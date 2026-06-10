'У нас есть серьезная проблема': эксперт объяснил значение Кинбурнской косы. Карта

У российских войск возникает все больше сложностей с обеспечением логистикой своих частей и подразделений, особенно тех, которые расположены "на выселках", таких как Кинбурнская коса. Однако они все еще имеют достаточное количество ресурсов, чтобы продолжать удерживать рубежи и позиции.

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Серьезную проблему для нас составляет то, что противник держит под контролем эту часть Николаевской области. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Какое значение имеет Кинбурнская коса

Эксперт отметил, что для россиян Кинбурнская коса является одним из важных элементов их позиции, потому что пребывание там российского контингента буквально закрывает нам выход из Южного Буга и де-факто из Днепра. В то же время у нас существует серьезная проблема из-за того, что противник держит под контролем эту часть Николаевской области – а Кинбурнская коса территориально принадлежит Николаевской области.

Нельзя утверждать, что ситуация для российских войск совсем плохая, отметил эксперт, однако факт заключается в том, что российские войска находятся там в некомфортных условиях, ведь постоянно подвергаются ударам со стороны украинских защитников.

"И этот дискомфорт связан с тем, что украинская армия, используя дроны, регулярно наносит удары по российским подразделениям, которые находятся на Кинбурнской косе. А время от времени украинские разведчики и спецназовцы проводят мероприятия, связанные с уничтожением фортификаций и личного состава противника, действующих на Кинбурнской косе", – рассказал Селезнев.

Оккупанты имеют еще ресурсы

Также нельзя утверждать, что, разрушив мост в районе Чонгара, украинская армия смогла максимально ослабить логистику российской армии, в частности тех ее подразделений, которые действуют в районе Гуляйполя. Рядом с мостом оккупанты ранее возвели понтонную переправу, а также кроме дороги через Чонгар, есть еще две, которыми могут пользоваться захватчики для обеспечения своих группировок.

"Как мы помним, на территорию Крыма с севера заходят по меньшей мере три автомобильные дороги: одна – Чонгарская, вторая – через пункт пропуска Каланчак и третья – через пункт пропуска Чаплинка. Эти три дороги противник может использовать для обеспечения своих группировок, действующих как на юге Херсонской области, так и на юге Запорожской области. Поэтому тешить себя иллюзиями, что удары по Чонгарскому мосту полностью заблокируют вражескую логистику, будет преждевременно", – пояснил эксперт.

Полное интервью с военным экспертом Владиславом Селезневым можно почитать здесь.

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