Гепатитные войска: в армии РФ среди новобранцев преобладают зэки с ВИЧ/СПИДом и гепатитом С

Среди военнослужащих армии РФ, которые служат на направлении Старомайорское – Старомлыновка, Донецкой области, наблюдается учащение заболеваний ВИЧ/СПИД и вирусом гепатита С. В связи с этим оккупанты несут значительные потери.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". Речь идет о 60-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 16871, Приморский край).

Сообщается, что в ходе боев за Старомайорское, бригада понесла существенные потери в личном составе, вследствие чего была вынуждена запросить пополнение.

Пополнение пришло дважды: 15 сентября в бригаду была направлена рота военнослужащих из числа бывших заключенных, пополнивших подразделение "Z". Как выяснилось позже, практически каждый из новоприбывших военнослужащих является носителем ВИЧ/СПИД и вируса гепатита С.

Данное событие вызвало существенный резонанс среди военнослужащих бригады. Большая часть солдат, которые находятся на данном направлении, заявило о намерении отказаться от выполнения боевых задач совместно с зараженными военнослужащими. Более того, отказываются находиться в одном блиндаже вместе с бывшими заключенными.

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Дабы снизить градус накала настроений, 22 сентября командование прислало еще одну роту тюремных военнослужащих, которых сняли с Бахмутского направления.

Как позже оказалось, вторые новоприбывшие также принесли с собой целый букет вирусных заболеваний. Но не это оказалось основной проблемой.

Из прибывших 105 человек, которых буквально вытащили из боя, для того, чтобы "погасить пожар" в 60-й омсбр, только 31 заявил о готовности к выполнению боевых задач. 54 имеют различной степени травмы и ранения (в основном минно-взрывные и осколочные). 19 военнослужащих не имеют возможности самостоятельно передвигаться и/или держать оружие.

И пока в бригаде назревает бунт, командование ищет новое пополнение. Просят в этот раз без СПИД.

Как сообщал OBOZ.UA, российские власти продолжают вербовать на войну против Украины заключенных для усиления своих усилий по мобилизации. Также в стране-агрессоре не прекращается работа по формированию так называемых добровольческих отрядов. Примечательно, что в ряды "мобиков" берут зэков с букетом различных инфекционных заболеваний.

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