Германия анонсировала полумиллиардный пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Германия продолжает поддерживать Украину в войне с Россией и анонсировала новый пакет военной помощи. Его стоимость составляет 500 млн евро. В пакет вошли боеприпасы и военная техника.

Соответствующее заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции в рамках заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" во вторник, 19 марта. Об этом сообщило издание MarketScreener.

Борис Писториус подчеркнул, что Германия поддержит защиту Украины от российской агрессивной войны в краткосрочной перспективе последующими поставками боеприпасов.

Для этого в Украину будут доставлены 10 тысяч артиллерийских снарядов со складов Бундесвера. Кроме того, в рамках нового пакета помощи будет доставлено 100 бронированных машин для пехоты и 100 транспортных машин.

Таким образом, стоимость всего пакета составляет около 500 миллионов евро.

Эта сумма также включает деньги, которые Германия предоставляет чешской инициативе по боеприпасам и финансирует закупку 180 000 единиц артиллерийских боеприпасов.

Бундесвер также хочет заказать в Германии 100 тысяч боеприпасов для Украины. Эти два пункта составляют среднесрочную и долгосрочную помощь.

В целом с начала этого года Германия уже оказала поддержку Украине в размере 7 миллиардов евро.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 19 марта, на авиабазе Рамштайн в Германии состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины. Встреча прошла по приглашению министра обороны США Ллойда Остина. Перед заседанием министр обороны Германии Борис Писториус ответил на вопросы журналистов и анонсировал новый пакет помощи Украине, но отказался комментировать ситуацию с крылатыми ракетами Taurus. Глава немецкого оборонного ведомства лишь заявил, что об этом "новостей нет".

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