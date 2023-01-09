Германия может передать Украине часть БМП Marder из собственных запасов – Der Spiegel

Значительную часть из обещанных Украине 40 БМП Marder Бундесвер Германии может изъять из собственных запасов, хотя еще несколько недель назад министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт отклоняла поставки, ссылаясь на ограниченное количество этой военной техники. Другую часть бронированных машин пехоты, судя по всему, для ВСУ предоставит Rheinmetall AG – немецкий концерн-производитель Marder.

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Об этом сообщило издание Der Spiegel. Журналисты обратили внимание на то, что и представитель федерального правительства Штеффен Хебестрейт, и пресс-служба Минобороны обещали рассказать, откуда возьмут Marder для Украины, до конца рабочего дня 6 января. Но четкого ответа не было.

В материале сказано, что некоторые депутаты Бундестага получили электронное письмо от МО с "расплывчатым заявлением" об "обязательствах" со стороны промышленности и Бундесвера.

Это "маневрирование", как считают в Der Spiegel, демонстрирует, что слова канцлера Олафа Шольца "не так-то просто осуществить на практике".

Бундесвер (по официальным заявлениям) имеет на вооружении около 370 бронетранспортеров Marder. Из них по состоянию на конец ноября-2022 в состоянии оперативной готовности было только 62%. Значительная часть нуждается в капитальном ремонте, при этом около 60 Marder списаны на запчасти.

У компании Rheinmetall летом 2022 года оставалось около 100 БМП Marder из старых запасов. 40 из них были обещаны Греции правительством Германии в качестве замены танкам советского производства, которые Афины передали Киеву в рамках "кольцевого обмена", инициированного Берлином. Представитель правительства ФРГ Хебестрейт заявлял, что, несмотря на предстоящие прямые поставки немецкой техники в Украину, сделка с Афинами сохраняется в силе.

Кроме того, по информации Der Spiegel, у Rheinmetall все еще есть на складах около 60 списанных бронетранспортеров, которые могут быть переработаны, но модернизация заняла бы слишком много времени. Напомним: правительство ФРГ сообщало, что планирует отправить 40 Marder для оснащения украинского батальона к концу марта.

Также известно, что в ближайшие месяцы Rheinmetall пополнит склады войск модернизированными Marder.

"Продажа Marder из запасов Бундесвера представляет собой огромное бремя, но, по мнению кругов Бундесвера, возможна", – отметили в издании.

Как писал OBOZREVATEL:

– ФРГ также поставит нашей стране зенитно-ракетный комплекс Patriot. Заявляется, что это произойдет в течение первых трех месяцев 2023 года.

– Недавно Берлин анонсировал, что намерен передать защитникам Украины дополнительные зенитные самоходные установки Gepard.

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