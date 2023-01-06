Германия планирует предоставить Украине дополнительные Gepard, идут переговоры с двумя странами – Spiegel

Федеральное правительство Германии продолжает предоставлять военную помощь Украине и анонсировало новые серьезные поставки техники. В частности, Берлин намерен передать Украине дополнительные зенитные самоходные установки "Gepard".

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На данный момент Германия ведет переговоры с двумя государствами, на вооружении которых есть эти системы и большие запасы снарядов к ним. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на собственные источники.

"Федеральное правительство также хочет поставить Украине дополнительные зенитные танки типа "Гепард". По информации Spiegel, уже ведутся переговоры с двумя государствами, у которых все еще есть запасы "Gepard"и много 35-миллиметровых боеприпасов. Договоренности пока не достигнуты, но в Берлине есть осторожная уверенность в том, что в ближайшие месяцы в Украину может быть поставлено больше "Gepard", – пишет издание.

В 2022 году Германия поставила в Украину 30 таких ЗСАУ - и они уже проявили себя в боях с лучшей стороны. Особенно эффективными, пишет издание, "Gepard" оказались в борьбе с иранскими дронами-камикадзе, которыми Россия атакует Украину.

"Еще в декабре Берлин пообещал Украине еще семь "Gepard". Если бы была еще одна поставка до 30 дополнительных танков этого типа, это существенно усилило бы ПВО Украины", – констатируют в Spiegel.

Зенитные самоходные установки Gepard способны поражать вражеские цели на расстоянии от 100 м до 4 км. Экипаж Gepard состоит из трех человек: водителя, командира и наводчика.

Эти системы немецкого производства предназначены для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектах от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Немецкая установка имеет автоматизированную систему управления огнем. Она учитывает атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, а также скорость и направление ветра. Все это помогает наводчику экономить время.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские воины сбивают с помощью "Gepard" не только иранские "мопеды", но и российские крылатые ракеты. Во время массированной ракетной атаки 5 декабря украинские защитники выявили ракету, летящую над полем - и уничтожили ее. Зрелищные кадры, зафиксировавшие, как после попадания из "Gepard" ракета взрывается в небе, а потом падает на землю, украинские защитники показали в тот же день.

Кроме противодействия ракетам и роям дешевых дронов Gepard украинские воины используют также для защиты собственных подразделений. Они были задействованы, в частности, в успешном наступлении в Харьковской области. Gepard тоже очень хорошо зарекомендовал себя в борьбе с наземными целями.

Также сообщалось, что накануне, 5 января, в Бундестаге обратились к федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу после решения Франции о передаче Украине танков AMX-10 и бронемашин Bastion. Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала его увеличить военную помощь Украине.

"Другие страны-партнеры снова лидируют. Теперь мы наконец-то можем начать в духе франко-немецкой дружбы, правда, Олаф Шольц? Мяч сейчас на стороне Берлина. Теперь нам остается только забить его", – написала Штрак-Циммерман.