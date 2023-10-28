Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5: что о них известно

Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5 производства немецкой компании EvoLogics GmbH, которые используются для обследования водоемов и обнаружения на дне боеприпасов и других опасных предметов. В настоящее время передано пять таких беспилотных аппаратов, а всего Украина должна получить 50 единиц.

Об этом сообщает мониторинговая группа deaidua.org, которая отслеживает поступающую от ФРГ помощь. Ранее о передаче Украине пяти неназванных надводных дронов в рамках военной помощи сообщило правительство Германии.

Sonobot 5 может оснащаться разными типами эхолотов и гидролокатором бокового обзора. Также беспилотник имеет видеокамеру для поддержки навигации, фото и видеофиксации.

Дрон может выполнять автономные миссии, следуя по заранее утвержденному маршруту, а также им может управлять оператор в режиме радиоуправления.

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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям ранее уже сообщали, что Sonobot 5 – это небольшая надводная платформа, которую в основном применяют для трехмерного картографирования. Аппарат можно использовать во время поисковых операций для обнаружения объектов, представляющих угрозу для людей и инфраструктуры.

Наши спасатели также публиковали кадры использования таких беспилотников для обследования водоемов на предмет неразорванных боеприпасов или их остатков.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. На этот раз в него вошли одна пусковая установка ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие.

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