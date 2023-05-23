Германия передала Украине радар ПВО и другую технику: список

Германия продолжает неголословно поддерживать Украину в войне против государства-агрессора России. На этот раз ФРН передала нашему государству радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D, а также десятки другой техники.

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Об этом сообщается в обновленном перечне военной помощи Украине Федерального правительства Германии. TRML-4D оснащена новейшей радиолокационной технологией AESA, способной обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Кроме TRML-4D, Германия также передала Украине:

– две мостоукладочные машины Biber,

– три мобильные системы разминирования,

– 46 разведывательных беспилотников Vector,

– восемь средств противодронной борьбы,

– одна система радиоэлектронной разведки;

– автомобильная техника: шесть пограничных автомобилей, два тяжеловоза 8х6, пять седельных тягачей с полуприцепами, 34 пикапов и восемь тяжеловозов Zetros.

Напомним: канцлер Германии Олаф Шольц высказал убеждение, что российский диктатор Владимир Путин проиграет войну, которую сам же и развязал. Украина же станет полноправным членом Европейского Союза.

В свою очередь представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии по вопросам обороны Родерих Кизеветтер выступил за передачу Украине немецких крылатых ракет Taurus. Он отметил, что партнеры должны пойти ва-банк и предоставить Киеву все необходимое для защиты и освобождения временно оккупированных территорий;

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия планирует производство дополнительных шести радиолокационных систем TRML-4D для ВСУ. Они будут доставлены во второй половине года после обучения украинских операторов;

– канцлер ФРГ Шольц признал, что его страна часто медлила с военной помощью, которую Украина просила у Берлина. Он пояснил, что задержки связаны с тем, что в ФРГ "немного другая система".

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