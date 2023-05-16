Немецкая компания Hensoldt изготовит радары TRML-4D для Украины: когда их получат ВСУ

Германия планирует производство дополнительных шести радиолокационных систем TRML-4D в Германии. Они будут переданы Вооруженным силам Украины.

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Об этом сообщает компания Hensoldt. Радары будут доставлены во второй половине года после обучения украинских операторов.

Компания собирается передать еще шесть радаров TRML-4D для укрепления системы противовоздушной обороны Украины. Согласно контракту на сумму свыше 100 млн евро, радары будут поставлены во второй половине года после прохождения украинскими операторами необходимой подготовки.

Hensoldt уже поставил несколько радаров TRML-4D Украине по контракту в рамках системы ПВО IRIS-T SLM.

"Мы рады поддержать Украину шестью дополнительными радарами TRML-4D, которые еще больше укрепят украинскую сеть воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. Мы гордимся тем, что можем доставить столь необходимое оборудование в кратчайшие сроки", – сказал генеральный директор Hensoldt Томас Мюллер.

Радар TRML-4D использует передовую технологию активного электронного сканирующего массива с несколькими лучами цифровой формы.

Эта инновационная система способна своевременно находить и отслеживать различные типы воздушных объектов, включая самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Она обеспечивает быстрое обнаружение и наблюдение около 1500 целей в радиусе до 250 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая партия израильских радаров ieMHR уже прибыла в Украину. Эти системы, передачу которых Украине согласовало минобороны Израиля, а поставки профинансировало правительство Литвы, способны выявлять большие и малые воздушные цели, идентифицировать их и прогнозировать время и место возможного удара.