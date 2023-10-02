Германия передала Украине вездеходы и инженерные машины для разминирования. Фото
Германия передала Украине очередной пакет помощи. В него вошли вездеходы и инженерные машины для разминирования. Фото
Об этом свидетельствует обновленный список на сайте правительства ФРГ. Также в новый пакет помощи вошли тягачи и автомобили для охраны границы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Итак, в новый пакет помощи вошли:
– радиостанции для танков Leopard;
– 14 вездеходов Bandvagn 206;
– мостоукладчик Biber;
– 2 инженерные машины WiSENT 1 MC;
– 99 терминалов спутниковой связи;
– 21 автомобиль для охраны границы;
– 20 000 защитных очков;
– 239 криптофонов;
– 7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним;
– комплект для дронов Vector;
– 32 823 боеприпаса калибра 40 мм для гранатометов;
– 1202 инфузионных насоса.
Как известно, в сентябре Германия объявила об очередном транше военной помощи нашей стране. Его стоимость составляет 400 миллионов евро. Тогда речь шла о том, что ФРГ отправит в Украину 200 боевых бронированных машин MRAP, 50 надводных дронов, боеприпасы и ракеты АТ2.
В 2023 году Германия передала Украине помощь примерно на 5,4 миллиарда евро. В прошлом году сумма составила 2 млрд евро в прошлом году.
Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала как можно быстрее передать Вооруженным силам Украины крылатые ракеты воздушного базирования Taurus. По ее словам, с помощью такого вооружения ВСУ могут нарушить российские логистические пути.
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