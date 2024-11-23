Германия поставила Украине только 6,5% обещанных бронемашин – Bild

Германия по состоянию на сегодняшний день передала Украине только 26 бронеавтомобилей из по меньшей мере 400 обещанных, то есть 6,5% от всего заказа. Речь идет о MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) – машинах с защитой от мин и засад.

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Эти бронемашины от немецкой оборонной компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) министерство обороны ФРГ обещало поставить Украину до конца текущего года. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Однако сейчас ведомство срывает свои сроки, а внутренние документы министерства свидетельствуют о хаосе в планировании. В статье отмечается, что это соглашение по MRAP станет испытанием для министра обороны Бориса Писториуса.

FFG производит машины для Украины на средства из бюджета Германии на общую сумму 315 миллионов евро. Сроки их передачи Киеву постоянно переносили и сейчас в минобороны ФРГ склоняются к тому, что остальные MRAP поставят уже в 2025 году.

На запрос журналистов немецкие военные указали, что причиной задержки поставок является "несвоевременное разрешение США на экспорт автомобильных комплектующих" и "исключительная ответственность FFG".

Ранее СМИ писали, что компания FFG не производит основные компоненты, а импортирует их из США. Отмечалось, что 400 машин, которые должна получить Украина, – это переоборудованные бронеавтомобили BATT UMG производства американской компании The Armored Group.

Как сообщал OBOZ.UA, последний пакет поддержки, переданный Германией Вооруженным силам Украины, включает широкий спектр вооружений и техники, направленных на укрепление обороноспособности страны. В частности, от ФРГ наши военные получили бронетехнику, дроны, боеприпасы и другое современное оснащение.

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