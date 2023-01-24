Германия предоставит Польше разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине – Bloomberg

Польша во вторник, 24 января, официально подала запрос на разрешение реэкспорта немецких танков Leopard в Украину. Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц уже в среду, 25 января, предоставит Польше такое разрешение.

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Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на личные источники, знакомые с этим вопросом. По их информации, Берлин хочет быстро принять решение по реэкспорту Leopard, чтобы унять резко растущее разочарование среди союзников.

На официальный запрос Польши правительство Германии заявило, что ответит с необходимой срочностью. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий также сказал, что ожидает "скорого" одобрения.

И по данным источников издания это произойдет уже завтра, 25 января.

Законы Германии требуют разрешения на реэкспорт ее военного оборудования, то есть сотни танков Leopard в Европе могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина.

Как отметило издание, на Шольца усиливалось давление, чтобы он предоставил разрешения союзникам поделиться своими запасами "Леопардов". Польша же неделями призвала Германию отказаться от осторожного подхода в этом вопросе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече 20 января в "Рамштайне" не нашли единого решения по поставкам танков Leopard 2 в Украину. Несмотря на существенную новую военную помощь от союзников, эти немецкие танки Украина пока не получила.

Через два дня канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard. Он заявил, что будущие решения по поставкам оружия, в частности упомянутых танков, будут приниматься в координации с союзниками, включая США.

24 января в Госдепе анонсировали "хорошие новости" из Германии по танкам Leopard.

В тот же день появилась информация, что Байден намерен отправить значительное количество танков Abrams M1 Украине, чтобы повлиять на позицию Шольца.

В то же время в Берлине заявили, что Германия не возражает против передачи Польшей танков Leopard Украине, с такой инициативой ранее выступили польские власти. В ответ Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине боевых танков немецкого производства.

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