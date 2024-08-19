"Германия продолжит оказывать Украине военную помощь": Шольц озвучил ближайшие планы

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что немецкое правительство будет оказывать помощь Украине для защиты от российского полномасштабного вторжения и дальше. В частности Берлин совместно со странами G7 предоставит Украине кредит в 50 миллиардов евро.

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Об этом немецкий канцлер написал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) в понедельник, 19 августа. Так Шольц ответил на публикации некоторых немецких СМИ о том, что ФРН якобы планирует уменьшить помощь Украине.

Он подчеркнул, что Германия "была и остается самым сильным сторонником Украины в Европе".

"И мы продолжаем нашу поддержку: кредитом в 50 миллиардов евро, который мы открываем вместе с G7. Это позволяет Украине закупать оружие в больших масштабах. Она может опираться на это", – говорится в сообщении канцлера Германии.

Напомним, что 19 августа Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него, в частности, вошли системы противовоздушной обороны IRIS-T, беспилотники Vector, 14 тысяч патронов калибра 155 мм и другое вооружение.

В то же время издание Bild сообщило, что Федеральное правительство Германии якобы больше не будет оказывать Украине финансовую помощь. Также новые суммы не будут выделяться на военную помощь. Вся уже заявленная помощь (в том числе и на следующий год) будет выплачена, однако выделять новые средства больше не будут.

Как сообщал OBOZ.UA, заявление немецких СМИ о том, что власти готовы резко урезать военную помощь Украине, ударило по оборонным компаниям Германии. Пострадали такие гиганты немецкого оборонпрома как Rheinmetall, Hensoldt, BAE Systems и другие компании.

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