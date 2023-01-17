Германия смогла бы поставить 10-15 танков Leopard 2 Украине уже в этом году - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Если Немецкое федеральное правительство в ближайшее время примет решение о поставке танков Leopard 2 в Украину, то 10-15 единиц вооружения могли бы быть в Украине уже в 2023 году. При этом, Германия не отменяет тот факт, что поставки танков возможны и в большем количестве.

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Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники. Примечательно, что в издании подчеркивается, что первая партия может быть в Украине уже в октябре.

Как говорится в источнике, в настоящее время поставки Leopard 2 вполне возможны для военной промышленности Германии. Именно поэтому в случае немедленного оформления заказа на данный вид вооружения, становится возможным отправить их в Киев уже в октябре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он ведет переговоры с союзниками по поводу возможных поставок Украине тяжелых танков.

– Немецкий министр экономики Роберт Хабек подтвердил, что Германия поддержит передачу Украине танков Leopard 2 другими странами.

– В Германии также обещают, что новый министр обороны Борис Писториус первым вопросом решит передачу танков Leopard 2 Украине.

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