Герои музея ''Голоса Мирных'' примут участие в народном суде над Путиным

В городе Гаага, что в Нидерландах, продолжается народный суд, символически судящий президента России Владимира Путина за преступления агрессии из-за его вторжения в Украину. В неформальном суде принимают участие трое украинцев, чьи истории о пережитом во время войны вошли в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Народный суд является символическим шагом, ведь пока не создан международный трибунал, имеющий юридические полномочия для преследования путина и других российских лидеров. Во время слушаний прокуроры дают доказательства того, что президент России совершил преступление агрессии, развязав убийственную и разрушительную войну в Украине.

Суд является инициативой правозащитной группы Cinema for Peace, Украинского центра гражданских свобод и Бена Ференца, 102-летнего юриста, последнего прокурора в Нюрнбергском процессе над высшими нацистскими лидерами после Второй мировой войны.

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Коллегия из трех судей должна вынести вердикт в годовщину полномасштабного вторжения России. Организаторы приглашали Путина, но ответа не получили.

Первым свидетелем стала украинская журналистка Анжела Слободян, которая рассказала, что была в Херсоне, когда российские войска начали "расстреливать все, что движется". Ее историю в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова вы найдете по ссылке.

Участие в суде принял Владимир Ободзинский из Житомирской области. Из-за российской бомбардировки мужчина потерял три поколения семьи — жену, дочь, сына-подростка и годовалых внуков-близнецов. Его история здесь.

Третьим свидетелем стал Олег Москаленко из Киевской области. Он попал в плен, где его избивали и пытали, а затем в наручниках бросили замерзать до смерти. Человек потерял несколько пальцев и часть стопы. Его история по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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