Отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка борется за будущее Украины как независимого государства. Несмотря на непогоду, украинские воины несокрушимы и защищают страну.

Быт воинов на передовой показали Сухопутные войска, к которым относится 17 ОТБр. Однако в СВ ошиблись, отметил, что бригада воюет около двух лет. На самом деле, ОТБр находится на войне с 2014 года.

17 ОТБр – формирование танковых войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил и входит в состав ОК "Восток". Бригада названа в честь Константина Пестушка, атамана Степной дивизии, главного атамана Холодноярской республики.

Как отдельное формирование дивизия была создана в феврале 1992 года, а в сентябре 2003 она была переформирована в гвардейскую Криворожскую танковую бригаду.

С 2014 года бригада вела боевые действия в секторе "Б" на востоке Украины. Отдельные подразделения участвовали в боях за Иловайск, обороне Мариуполя, боях за Дебальцево. Механизированный батальон бригады участвовал в обороне Станицы Луганской.

Бригада стала известна широкой общественности в мае 2022 года, в боях по освобождению Харьковщины от россиян. Именно 17 ОТБр вблизи поселка Белогоровка Луганской области уничтожили более 100 единиц российской бронетехники, которая готовилась форсировать Северский Донец.

Считается, что именно 17 ОТБр наиболее именита в украинских СМИ. Именно сюда часто приезжают журналисты и снимают сюжеты на разные темы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский выразил ожидания от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Он отметил необходимость разработки детального плана действий ВСУ на 2024 год.

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