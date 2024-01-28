Героически погиб на боевой задаче: в Чернигове попрощались с нацгвардейцем Сергеем Куценко

В боях за Украину на Запорожском направлении фронта погиб 24-летний защитник Сергей Куценко из Чернигова. Он служил в 3-й БрОП Национальной гвардии Украины.

Видео дня

В четверг, 25 января, молодого воина провели в последний земной путь. О потере сообщили в воинской части 3082 и МВД, опубликовав фото с церемонии прощания с Героем.

Сергей Владимирович Куценко родился в Чернигове, там окончил общеобразовательную школу №13. В 2018-м пошел на срочную службу в армии, а в следующем году подписал контракт, избрав военную деятельность как свое призвание.

Во время полномасштабной войны молодой воины проходил службу в воинской части 3017 восточного оперативно-территориального объединения НГУ – это 3-я бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана.

Побратимы говорят, что он был настоящим Героем, который отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Сергей Куценко погиб 21 января, выполняя боевое задание на Запорожском направлении – попал под артиллерийский огонь врага, получив тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

25 января в Чернигове прошла церемония прощание с воином Нацгвардии. Его похоронили на местном кладбище "Яцево".

"Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Сергея. Его подвиг и жертва всегда останутся в наших сердцах. Пусть земля будет ему пухом, а память о нем будет вечной", – отметили в воинской части.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Луганщине погиб 29-летний главный сержант Владимир Вязун из Полтавы. Боец с позывным "Вязь" служил во второй сотне "Белые демоны" 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!