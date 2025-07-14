Герой Украины Ласийчук стал новым командующим одного из корпусов ДШВ

До назначения на должность командира корпуса Герой Украины Евгений Ласийчук возглавлял 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, закаленную в боях за Харьковскую и Донецкую области. В частности, в феврале 2025 года, несмотря на численное превосходство противника, 25-ка остановила продвижение врага в направлении Покровской агломерации.

Под руководством полковника Евгения Ласийчука 7-й корпус ДШВ объединит знаменитые десантные воинские части юго-восточного региона:

25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду;

79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду;

81-ю отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду;

77-ю отдельную аэромобильную бригаду;

78-й десантно-штурмовой полк.

"Десантник - это символ героизма, храбрости и отваги. Сегодня ДШВ должны действовать в соответствии с новыми условиями войны, которая становится все более технологичной. Использование автоматизированных систем ведения боя, ИТ-решений, а также дронов как отдельных боевых единиц является частью повседневной работы бригад на фронте.

Ставлю перед собой задачу построить структуру, в которой новейшие технологии помогут сохранить жизнь наших воинов и минуснуть количество живых врагов на территории Украины. Качественное планирование операций, подготовка личного состава к технологическому бою, собственные мастерские и центры разработок новых решений – все это должно стать движущей силой развития нашего соединения", - отмечает командир 7-го Корпуса ДШВ.

Полковник Евгений Ласийчук – рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III и II степеней. В 2024-м получил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны.