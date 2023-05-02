Героя Украины Александра Мациевского увековечили в дереве. Фото

Защитника Александра Мациевского, расстрелянного российскими захватчиками после слов "Слава Украине", увековечили в скульптуре из дерева. Погибшего Героя мастерски изобразил скульптор Николай Глеба.

Видео дня

Об этом сообщают в Facebook-сообществе Irshava News. Скульптор воспроизвел фигуру пленника в последние секунды его жизни, перед тем, как безоружного Мациевского расстреляли оккупанты.

Ранее на юбилейном кубке Living Heritage Events в Лондоне (Великобритания) Николай Глеба создал статую на основе фото плакавшего на украинско-польской границе 5-летнего мальчика и стал победителем конкурса. Свой выигрыш тогда скульптор передал на покупку необходимого снаряжения для украинских солдат.

Ранее сообщалось, что украинский военный Александр Мациевский, расстрелянный российскими оккупантами после слов "Слава Украине!", в последнем разговоре с матерью пообещал ей, что никогда не сдастся в плен. Прощаясь, Герой поблагодарил, что она его родила.

Напомним, что командир раскрыл новые обстоятельства расстрела оккупантами воина ВСУ за слова "Слава Украине".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!