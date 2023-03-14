"Мы потеряли связь с группой": командир раскрыл новые обстоятельства расстрела оккупантами воина ВСУ за слова "Слава Украине"

Украинский снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Александр Мациевский, который перед расстрелом сказал россиянам "Слава Украине", в тот роковой день вместе со своей группой выдвинулся на задание и вступил в бой с преобладающими силами противника в Донецкой области. Все пять украинских воинов, которые были в группе, погибли.

Видео дня

Об этом рассказал командир Мациевского, передает ТСН. "Ситуация была тяжелая, напряженная. К сожалению, мы потеряли связь с группой, в которой был Александр. Все погибли в этой группе", – вспомнил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Забрать тела тогда не удалось. Героев, которые отдали жизнь за Украину, вернули домой для достойного погребения позже, во время обмена.

Экспертизу ДНК не проводили, Мациевского с многочисленными пулевыми ранениями узнали мама и побратимы – и по шраму над бровью, и по подаренному командиром шеврону.

Мациевский, как сказал его командир, был с непростым характером, но очень надежным и ответственным.

О смерти сына мать Мациевского узнала давно, а потом увидела видео, как именно погиб воин ТрО. "Я смотрю... Саша! Это же Саша!" – описала женщина свою первую реакцию.

Герой в начале большой войны участвовал в обороне Чернигова и области. Впоследствии выучился на снайпера и в конце 2022-го попал на Донбасс.

В последний раз мать разговаривала с сыном 29 декабря прошлого года. Воину было 42 года, он разведен, у него есть 19-летний сын. Герой родился и учился в Молдове, но потом переехал в Нежин (Черниговская область).

12 марта СБУ официально подтвердила имя нашего защитника, который попал в плен к врагу и которого безоружным расстреляли захватчики за слова "Слава Украине!".

Мациевский Александр Игоревич служил в 119-й отдельной бригаде ТрО Черниговской области. По информации спецслужбы, Героя убили 30 декабря 2022 года в районе населенного пункта Красная Гора Донецкой области. Тело вернули домой в феврале 2023-го.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 12 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

– Наш защитник был гражданином Молдовы. Кишинев "резко осудил" убийство и заявил, что казнь военного оккупантами можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов.

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