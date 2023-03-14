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"Мы потеряли связь с группой": командир раскрыл новые обстоятельства расстрела оккупантами воина ВСУ за слова "Слава Украине"

Дарья Дурова
War
2 минуты
4,7 т.
Появились подробности о снайпере, которого расстреляли оккупанты

Украинский снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Александр Мациевский, который перед расстрелом сказал россиянам "Слава Украине", в тот роковой день вместе со своей группой выдвинулся на задание и вступил в бой с преобладающими силами противника в Донецкой области. Все пять украинских воинов, которые были в группе, погибли.

Видео дня

Об этом рассказал командир Мациевского, передает ТСН. "Ситуация была тяжелая, напряженная. К сожалению, мы потеряли связь с группой, в которой был Александр. Все погибли в этой группе", – вспомнил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Александра Мациевского расстреляли российские военные, когда он попал в плен

Забрать тела тогда не удалось. Героев, которые отдали жизнь за Украину, вернули домой для достойного погребения позже, во время обмена.

Экспертизу ДНК не проводили, Мациевского с многочисленными пулевыми ранениями узнали мама и побратимы – и по шраму над бровью, и по подаренному командиром шеврону.

Мациевский, как сказал его командир, был с непростым характером, но очень надежным и ответственным.

Фотографии Александра Мациевского
Герой Украины Александр Мациевский в детстве

О смерти сына мать Мациевского узнала давно, а потом увидела видео, как именно погиб воин ТрО. "Я смотрю... Саша! Это же Саша!" – описала женщина свою первую реакцию.

Герой в начале большой войны участвовал в обороне Чернигова и области. Впоследствии выучился на снайпера и в конце 2022-го попал на Донбасс.

В последний раз мать разговаривала с сыном 29 декабря прошлого года. Воину было 42 года, он разведен, у него есть 19-летний сын. Герой родился и учился в Молдове, но потом переехал в Нежин (Черниговская область).

12 марта СБУ официально подтвердила имя нашего защитника, который попал в плен к врагу и которого безоружным расстреляли захватчики за слова "Слава Украине!".

Мациевский Александр Игоревич служил в 119-й отдельной бригаде ТрО Черниговской области. По информации спецслужбы, Героя убили 30 декабря 2022 года в районе населенного пункта Красная Гора Донецкой области. Тело вернули домой в феврале 2023-го.

Мациевский Александр Игоревич

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 12 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

– Наш защитник был гражданином Молдовы. Кишинев "резко осудил" убийство и заявил, что казнь военного оккупантами можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов.

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