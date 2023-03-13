Расстрелянный за слова ''Слава Украине'' воин ВСУ был гражданином Молдовы: заявление Кишинева

В Молдове заявили, что пленный воин ВСУ Александр Мациевский, которого оккупанты убили после слов "Слава Украине!", был их гражданином. Кишинев "резко осудил" убийство военного.

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Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Молдовы, обнародованном 13 марта. В ведомстве считают, что казнь военного оккупантами можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов.

В МИД страны выразили соболезнования близким Героя и заявили о солидарности с украинским народом.

"Подтверждаем твердую позицию Молдовы, осуждающую жестокую войну РФ против Украины. Наша страна по-прежнему привержена поддержке Украины в ее усилиях по возвращению к миру и стабильности", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта СБУ официально подтвердила личность украинского защитника, которого оккупанты захватили в плен и безоружным расстреляли за слова "Слава Украине!"

По данным спецслужбы, это Мациевский Александр Игоревич, снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговщины. Героя убили 30 декабря 2022 года около поселка Красная Гора под Бахмутом. Его тело вернули домой в феврале.

Президент Владимир Зеленский присвоил защитнику звание Героя Украины посмертно.

В последнем разговоре с матерью Александр пообещал, что никогда не сдастся в плен. Он попросил ее беречь себя и не признался, что отправляется на Донбасс, сказав только: "Мама, спасибо тебе за жизнь".

По словам матери Героя, в последнем поступке Александра проявился весь его характер.

Напомним, 6 марта в сеть попало видео расстрела воина ВСУ, попавшего в плен к врагу. Оккупанты расстреляли безоружного украинца после его слов "Слава Украине!"

Зеленский пообещал найти убийц Героя, а омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что РФ придется отвечать за каждое военное преступление.