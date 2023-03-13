Расстрелянный за слова "Слава Украине" воин ВСУ был гражданином Молдовы: заявление Кишинева
В Молдове заявили, что пленный воин ВСУ Александр Мациевский, которого оккупанты убили после слов "Слава Украине!", был их гражданином. Кишинев "резко осудил" убийство военного.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Молдовы, обнародованном 13 марта. В ведомстве считают, что казнь военного оккупантами можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов.
В МИД страны выразили соболезнования близким Героя и заявили о солидарности с украинским народом.
"Подтверждаем твердую позицию Молдовы, осуждающую жестокую войну РФ против Украины. Наша страна по-прежнему привержена поддержке Украины в ее усилиях по возвращению к миру и стабильности", – говорится в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта СБУ официально подтвердила личность украинского защитника, которого оккупанты захватили в плен и безоружным расстреляли за слова "Слава Украине!"
По данным спецслужбы, это Мациевский Александр Игоревич, снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговщины. Героя убили 30 декабря 2022 года около поселка Красная Гора под Бахмутом. Его тело вернули домой в феврале.
Президент Владимир Зеленский присвоил защитнику звание Героя Украины посмертно.
В последнем разговоре с матерью Александр пообещал, что никогда не сдастся в плен. Он попросил ее беречь себя и не признался, что отправляется на Донбасс, сказав только: "Мама, спасибо тебе за жизнь".
По словам матери Героя, в последнем поступке Александра проявился весь его характер.
Напомним, 6 марта в сеть попало видео расстрела воина ВСУ, попавшего в плен к врагу. Оккупанты расстреляли безоружного украинца после его слов "Слава Украине!"
Зеленский пообещал найти убийц Героя, а омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что РФ придется отвечать за каждое военное преступление.
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