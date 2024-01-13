Глава МИД Франции заявил, что страна хочет усиливать способность Украины производить оружие

Франция намерена совместно усиливать возможности Украины в производстве систем вооружения на украинской территории. Париж решительно осуждает удары РФ по гражданским объектам и обещает стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно.

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Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на совместной пресс-конференции главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 13 января. Он подчеркнул, что только Россия несет ответственность за нынешнюю эскалацию.

"Мы видим, как РФ бьет по гражданской инфраструктуре и домам вопреки всем положениям международного права. Только она ответственна за эту эскалацию, которую мы решительно осуждаем. Вспоминая основополагающие принципы Устава ООН, хочу заверить, что Франция будет стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно. Этот настрой неизменный", – сказал Сежурное.

В свою очередь Дмитрий Кулеба рассказал, что во время встречи главы МИД Украины и Франции обсудили "дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба, а также поставки в Украину дронов".

"Сегодня мы договорились, что будем работать для создания максимально благоприятных условий для наших оборонных компаний, прежде всего в юридической сфере для того, чтобы юридические, финансовые условия взаимодействия между ними были максимально благоприятными и они смогли производить как можно больше оружия", – сказал министр.

Также во время переговоров речь шла о движении Украины в ЕС и НАТО, в частности дипломаты скоординировали позиции на саммите НАТО в Вашингтоне и дальнейшие шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Мы договорились о том, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков по этому пути", – сообщил Кулеба.

Также политики обсудили замораживание активов России и создание спецтрибунала по поводу преступлений РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, новый глава МИД Франции Стефан Сежурное утром 13 января прибыл в Киев. Это первый зарубежный визит министра на этом посту.

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