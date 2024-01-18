Глава МИД Литвы: для победы в войне Украине нужно 400 HIMARS

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украине для победы над страной-оккупантом РФ нужно не 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, а 400. Он призвал партнеров передать Киеву все, что нужно для победы над агрессором.

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Такое заявление он сделал во время Украинского завтрака в Давосе. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

"Для победы в войне с Россией Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и тысяча, а не 80 танков", – заявил министр.

Он отметил, что было бы хорошо поддержать Украину "всем необходимым для победы".

"Это будет сдерживающим сигналом для Путина", – сказал он.

Ранее Габриелюс Ландсбергис предостерег от любых мирных соглашений с Россией. Он подчеркнул, что любое перемирие с агрессором только дает РФ время перевооружиться.

Также Ландсбергис заявлял, что Украина срочно нуждается в оружии дальнего действия, которое нужно ей для борьбы с российскими оккупантами. Он подчеркнул, что победа Украины нужна всему миру.