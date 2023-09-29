Глава МИД Литвы: нужно признать, что нам нужна победа Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина срочно нуждается в оружии дальнего действия, которое необходимо ей для борьбы с российскими оккупантами. Он подчеркнул, что победа Украины нужна всему миру.

Такое заявление литовский министр сделал во время виртуального форума “Выиграть войну. Выиграть мир", организованного в Центре анализа европейской политики (CEPA). Доказывая, что "нет более важного элемента в победе Украины, чем поставки оружия", Ландсбергис сказал, что существует "замедление темпов" и "бюрократический подход" к потребностям Украины.

"Мы должны признать, что нам нужна победа Украины, иначе мы отдадим победу (президенту России Владимиру, – ред.) Путину, что, в свою очередь, является кошмаром не только для Украины, но и для всего региона, для нас, для Латвии. Это будет иметь последствия для Литвы, для других стран нашего соседства, а также для всего мира", – предупредил министр.

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Он добавил, что сейчас необходимо выполнить запрос Украины на ракеты большой дальности, которые могли бы нацеливаться на российские военные поставки в оккупированных регионах Украины.

"(Нам, – ред.) нужно вернуться к той срочности, которая у нас была, а затем отправить все, что мы можем", – сказал он.

Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что о решении по передаче США Украине ракет ATACMS могут объявить только два человека – американский лидер Джо Байден и глава Украинского государства Владимир Зеленский. СМИ, которые в последнее время посвящают этой теме, все больше материалов, не имеют таких полномочий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание Financial Times сообщило, что США приняли решение о передаче Киеву ракет ATACMS еще до визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Небольшое количество боеприпасов якобы отправят в ближайшее время.

– В Белом доме прокомментировали слухи о поставках Украине ATACMS, отметив, что не исключают в будущем такой возможности. Однако однозначные заявления не сделали.

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