Глава Пентагона: Украина должна получить и другие системы ПВО, кроме Patriot

Противовоздушная оборона Украины была приоритетом в обсуждениях партнеров на 23-м заседании "Рамштайн" 13 июня. Союзников призывали передавать не только системы Patriot, но и другие.

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Об этом рассказал министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин на заседании Контактной группы по обороне Украины. Публичная часть мероприятия транслировалась онлайн.

"Относительно Patriot. Вы знаете, что ПВО – это приоритет. Мы каждый раз подчеркиваем, что надо предоставлять Украине дополнительные системы Patriot. Но не только это. Мы много времени уделяем тому, чтобы призвать другие страны передавать не только Patriot, но и другие системы ПВО Украине", – сказал руководитель Пентагона.

Он заявил, что у него "нет новых объявлений" касательно зенитных ракетных комплексов Patrot после заседания. Однако Остин утверждает, что работа над предоставлением защитникам Украины дополнительных возможностей продолжается.

Остин также прокомментировал информацию, что Польша отказалась перемещать Patriot в Украину.

"Я видел сообщения прессы. Что я хочу сказать. Не будет изменений в нашем покрытии Patriot в Польше. Я знаю, что об этом сообщали, но нет изменений в отношении Польши. Чтобы дать Украине то, что нужно, мы работаем с другими странами", – объяснил глава МО США.

Напомним: глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера ранее проинформировал, что его страна не будет передавать ВСУ свои системы ПВО и ПРО Patriot, поскольку защита нужна самой Польше.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23-я встреча в формате "Рамштайн" стартовала 13 июня в столице Бельгии Брюсселе. Новым участником Контактной группы стала Аргентина.

– Канада объявила, что начнет поставлять в Украину списанные ракетные двигатели CRV7, 29 излишков систем дистанционного вооружения Nanuk и более 130 000 патронов для стрелкового оружия.

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