Канада отдаст Украине списанные ракетные двигатели: когда ждать помощи

Правительство Канады заявило, что начнет поставлять в Украину списанные ракетные двигатели CRV7. "Первоначальный транш" составит около 2000 ракетных двигателей.

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Об этом сообщает The Canadian Press. В общем Федеральные консерваторы просят Оттаву передать Украины 83 303 единицы двигателей, а посол Украины Юлия Ковалив заявила, что ее страна может использовать списанное оружие в борьбе с российским вторжением.

Канада также пожертвует 29 излишков систем дистанционного вооружения Nanuk и более 130 000 патронов для стрелкового оружия.

Министр обороны Билл Блэр сделал это заявление в Брюсселе на заседании Группы оборонных контрактов Украины, в которую входят около 50 стран-союзников во главе с США.

В заявлении правительства говорится, что ракеты были испытаны, "чтобы убедиться в их жизнеспособности". Тем временем министерство оборонных исследований и разработок Канады и Magellan Aerospace and Defense Research проводят испытания "дополнительных образцов" ракетных двигателей.

"Как только станут доступны результаты дальнейших испытаний, Канада оценит возможность передачи дополнительных двигателей CRV7", – добавили в правительстве страны.

Ожидается, что поставки двигателей начнутся в ближайшие недели.

Юлия Ковалив рассказала комитету Сената в конце мая, что Украина научилась ремонтировать переданное оружие.

"У нас ограниченные ресурсы, поэтому мы спрашиваем Министерство национальной обороны… если есть что-то, что должно быть выведено из эксплуатации – даже если вы считаете, что оно находится в плохом состоянии для ваших канадских солдат – мы готовы это принять. У нас есть выбор: либо людей, у которых ничего нет на линии фронта, можно убить, либо мы можем отремонтировать это оборудование и использовать его для действительно хороших целей", – сказала она.

Напомним, президент США Джо Байден одобрил передачу Украине еще одной ракетной системы Patriot. Соответствующее решение было принято на прошлой неделе: система находится в Польше.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные решения по передаче Украине 2-3 систем Patriot.

В тот же день в Германии пообещали Украине десятки ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.