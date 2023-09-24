Главарь боевиков ДНР Пушилин ввел военную цензуру и запретил выезд 'чиновников'. Документ

Глава оккупационной администрации так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин издал указ по усилению мер безопасности в регионе. Этим указом он ввел комендантский час в оккупированной части Донецкой области с 23.00 до 4.00 в будни и запретил выезд чиновникам.

Соответствующий документ был размещен на сайте главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. Так, согласно указу, в течение комендантского часа движение общественного и частного транспорта разрешается только при наличии соответствующего разрешения.

Также Пушилин внедрил военную цензуру в регионе, предусматривающую прослушивание телефонов, чтение писем и интернет-переписок граждан.

В "ДНР" также установили "специальный режим сообщения" с близлежащими областями. На "административных границах" будут размещены пункты блокировки, фильтрационные и контрольные пункты. Это касается, вероятно, не только границы с Россией, но и "ЛНР".

Также Пушилин ввел запрет на выезд из региона чиновников, бюджетников и бывших военнослужащих.

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Ранее сообщалось, что в Евросоюзе пообещали наказать Россию за проведение фейковых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет как о политическом руководстве РФ, так и обо всех, кто был причастен к организации этого "волеизъявления".

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