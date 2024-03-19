Главная опасность – с воздуха: глава Сумской ОВА сказал, есть ли риски прорыва границы российскими войсками

В Сумской области значительно увеличилось количество обстрелов со стороны армии государства-агрессора России. Оккупанты с территории РФ бьют по приграничным населенным пунктам, однако рисков того, что они могут прорвать границу по состоянию на данный момент нет.

Об этом сказал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в понедельник, 18 марта в эфире Радио Свобода. По его словам, сейчас не фиксируется то, что оккупанты могут иметь большое преимущество против сторон ВСУ на этом участке.

"Мы знаем сегодня данные, которые нам позволяют сказать, что большого преимущества в отношении наших Вооруженных Сил, которые позволяли бы сказать, что есть такие возможные действия врага… я бы так не оценивал. Зная и наши силы, и зная силы врага, поэтому сегодня такой опасности не существует", – сказал он.

Глава ОВА заявил, что самая большая опасность для региона сейчас – это воздушные и ракетные удары оккупационных российских войск. Оккупанты начали активно бить по инфраструктуре Сумщины.

Артюх добавил, что больше всего страдают от обстрелов до пяти населенных пограничных пунктов Сумщины. В каждом из них, по словам главы ОВА, осталось от 3 до 10 человек, которых эвакуируют Вооруженные Силы Украины.

"Я думаю, ближайшие сутки-два мы их оттуда эвакуируем. В остальных населенных пунктах менее угрожающая ситуация", – добавил он.

В то же время, уже из 22 населенных пунктов Сумской области полностью эвакуировали местных жителей. Управление этими поселками было передано Силам обороны Украины.

Отметим, что накануне в пресс-службе Сумской ОВА призвали людей не верить фейкам относительно возможного наступления российских войск на Сумщину. В то же время жителей приграничных населенных пунктов попросили выехать.

"Наши защитники и защитницы готовы к любым вызовам и в случае необходимости дадут достойный отпор врагу. Поэтому призываем жителей Сумщины не поддаваться паническим настроениям, не верить в фейки по поводу возможного наступления российских войск на Сумщину", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Артюх отметил, что ситуация на приграничье Сумской области остается напряженной. Эвакуационные мероприятия здесь проводятся систематически и организованно.

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