'Главное оружие – голова!' Как рыбак и строитель превратился в опытного разведчика: история воина

Отстаивать свободу и независимость Украины на фронт ушли люди совершенно разных профессий. В бывшем рыбак и строитель, а теперь военный с позывным "Фиш" также борется с российскими оккупантами за родную землю.

Мужчина вступил в ВСУ с началом новой фазы войны. Теперь он служит разведчиком и капелланом своего подразделения. Историю защитника приводит "Суспільне" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ко мне подошли и сказали: "Тебе нужно придумать позывной". Я всю жизнь прожил без всяких позывных и никаких кличек не было. Ко мне подошел один парень и говорит: "Есть Пупок и есть Сосок – выбирай". Поэтому я выбрал "Фиш", – рассказал разведчик.

На службу в разведке он пошел без лишних раздумий. Как говорит, ужин собрался, утром – был уже на месте. Это произошло на третьей неделе полномасштабного вторжения РФ.

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"Я видел очень много молодых ребят. Молодых, которые еще не готовы и умирать, и так далее. Я верующий человек, я параллельно еще капеллану и снайперирую, так скажем. Так бывает, так сочетается. Только эта беда, которая сегодня пришла, она смогла соединить такие две совсем в разной плоскости вещи. Это часть меня. Я такой внутри. Есть армейская жизнь и такая жизнь духовная", – сказал Фиш.

Раньше он стоял на восточных рубежах фронта. В настоящее время защищает Сумщину. За время на передовой мотивации воевать не стало меньше.

"Почему я здесь? У меня дочь красивая маленькая и жена хорошая. Я понял, что если до нас они дойдут, то мои девушки, они точно пострадают и я не смогу стоять прямо там со стороны, не лезть. Поэтому мне нужно было идти вперед и развязывать эти вопросы так, чтобы они не дошли. У разведчика, наверное, самое главное оружие — это его голова. Потому что разведчик — это не стрельба, это не башка какая. Наоборот, разведчик, если ни разу не выстрелил, то он эффективно проделал свою работу", – рассказал военный.

После Победы он мечтает заняться реабилитацией военных, работать и отдыхать у озера.

"Я точно пообещал всем, что на Победу приготовлю, я еще повар ко всему этому, большой котел плова и просто раздам людям за Победу. Одну свою пару каких-то медалек, потому что верю что дадут мне медальки и верю, что выживу. значит, что это победа", – сказал военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL, выполняя боевое задание на окраине Клещиевки близ Бахмута Донецкой области, погиб боец 5 ОШБр Владислав Ткаченко с позывным "Капа". Военный получил смертельное ранение, спасая побратима.