'Главное – политическая воля': Зеленский призвал США и Европу не проиграть войну иранским 'Шахедам' Видео

В течение прошлой недели Силы обороны сбили семь российских вертолетов – и это правильная динамика потерь государства-террориста. Эта война должна стать безнадежной для России и террористов, и мы можем это обеспечить.

Об этом в вечернем обращении к украинцам 3 марта заявил президент Владимир Зеленский. Он призвал партнеров дать Украине такой уровень поставок, который поможет.

"Если этого не будет, это станет одной из самых позорных страниц истории – если Америка или Европа проиграют иранским "шахедам" или российским истребителям", – подчеркнул глава государства.

"Нам удалось только за эту неделю сбить семь российских военных самолетов. Именно тех, которые сбрасывают эти бомбы и убивают. С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов. Это правильная динамика их потерь", – отметил Зеленский.

Он добавил, что чем больше вражеской авиации будет уничтожено, тем больше жизней украинцев будет спасено.

"Не стоит поощрять российское зло ни слабостью решений, ни задержками в снабжении или нерешительностью. Наши общие успехи должны быть ощутимы – всех в мире, кто ценит жизнь", – сказал украинский лидер.

Также президент рассказал о спасательной операции, которая вечером 3 марта завершилась в Одессе, на месте попадания российского "шахеда".

"Доставали тела детей из-под завалов. По состоянию на данный момент известно о 12 погибших, среди них пять детей. Мои соболезнования родным и близким", – сказал глава государства. Он добавил, что спасти удалось 5 человек.

Кроме того, террористы Кремля ударили по Кураховому в Донецкой области управляемой авиабомбой, которая попала прямо в крышу одного из домов.

"Без какой-то другой цели, кроме террора. По меньшей мере 16 человек ранены, каждому предоставляется необходимая помощь. И это всего два таких удара", – подчеркнул президент.

"В общей сложности с начала только одной этой недели российские террористы уже использовали почти 400 управляемых авиабомб, более 50 "шахедов", более 40 ракет. Ни одно государство в Европе не смогло бы наедине выдержать такое давление, такое зло. И именно поэтому важно, чтобы мы сейчас все были вместе – каждый, кто ценит жизнь и кто не хочет, чтобы этот террор пришел домой к другим народам", – уверен Зеленский.

Он призвал всех лидеров мира и международных организаций жестко реагировать на действия России. По словам украинского лидера, российский диктатор Владимир Путин "хочет только войны и смерти. Ему все равно кого убивать".

"Главная цель – уничтожать. Сначала Украину и украинцев. А потом вас, уважаемые партнеры", – отметил Зеленский.

По его словам, единственный способ противодействовать террористам – увеличить военную помощь для Украины.

"Мы ждем поставок, которые жизненно необходимы, ждем, в частности, американского решения. И поддержка действительно нужна", – сказал президент.

Также он отметил необходимость срочного решения проблемы на польской границе, "которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали".

"Впрочем, мы пройдем и это. Я уверен, что Украина способна выстоять, достигнет своих целей и победит российский террор. Вместе мы способны обеспечить это", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне президент призвал партнеров не медлить с поставками оружия и ПВО для защиты украинцев. Затягивание, по его словам, приводит к таким трагедиям, как произошло в Одессе. Но мир знает, что можно противопоставить террору.

– Зеленский дал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому карт-бланш на кадровые изменения в ВСУ. Кроме того, он ожидает от военачальника детального доклада и конкретных предложений по дальнейшим действиям на фронте.

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