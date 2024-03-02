'Все командиры должны знать фронт': Зеленский дал Сырскому карт-бланш на кадровые изменения в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский дал Александру Сырскому карт-бланш на кадровые изменения в ВСУ. Кроме того, он ожидает от Главнокомандующего детального доклада и конкретных предложений по дальнейшим действиям на фронте.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении к гражданам. По его словам, Сырский вернется уже в начале недели.

"Ежедневно в коммуникации с партнерами, чтобы мы могли получить именно то, что необходимо. Каждый день – доклады военных. Каждый день Главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У Главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах – любые", – заявил президент.

Он подчеркнул, что все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт и его реальные потребности. Должны быть с солдатами и сержантами, чтобы достигать украинских целей.

Зеленский также напомнил о конечной цели всех шагов – победе.

"Нужно выиграть эту битву. Сражение против зла и также против уныния, на которое Путин очень рассчитывает. Надо защитить Украину и жизнь. И мы можем это сделать", – подчеркнул он.

Как писал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после посещения воинских частей, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях, анонсировал смену некоторых командиров бригад.

29 февраля Сырский рассказал, что посетил передовые позиции украинских воинов. По его словам, из-за активных наступательных действий противника на многих участках фронта ситуация остается сложной. Особенно она напряжена в Авдеевском и Запорожском направлениях, где штурмовые подразделения захватчиков пытаются прорвать оборону наших войск.

По словам главнокомандующего ВСУ, украинские защитники выбили врага, прорвавшегося на окраину населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

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