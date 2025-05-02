Главный 'шабаш' 9 мая Кремль будет праздновать в бомбоубежище: Дмитрий Жмайло назвал условия перемирия

Празднование дня победы – главного праздника российской "империи" – в Москве 9 мая может превратиться в общенациональный позор. Кремль заявил о трехдневном перемирии, но Украина будет придерживаться его только при условии, что Запад, в частности США, предложат что-то взамен. Учитывая, что украинская армия имеет на вооружении дальнобойные средства поражения, московский праздник может сопровождаться взрывами и сиренами, и проводить его придется в бомбоубежищах.

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Каким должно быть реальное перемирие? Прежде всего, оно должно длиться не менее 30 дней. Кроме того, очень важно обеспечить соответствующий мониторинг его соблюдения. Ведь предыдущий опыт показал, что страна-агрессор пользуется перемириями, чтобы коварно нарушать их на использование в свою пользу.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что 23 апреля Вашингтон представил Украине 22 "конкретных условия" для окончания войны. Полный список он не обнародовал, однако сказал, что одно из условий – полное прекращение огня на 30 дней. Келлог также отметил, что не все условия понравились украинской стороне, но это нормально. Как вы думаете, какими могли быть эти условия и как их реализация может выглядеть на практике?

– Что могло не понравиться? Конечно, на первом месте – признание аннексии Крыма. По предварительной каденции Трампа был принят акт Конгресса, фактически не признававший аннексию Крыма. И сейчас пойти на такую уступку… Это только разжигает аппетиты Кремля, который именно поэтому из-за своей пропаганды подтвердил привлечение северокорейских войск. Таким образом, Москва повышает цену своей договороспособности, на которую она пока не может идти.

Другое – это то, что мы не видим реальной гарантии безопасности. Трамп сказал, что сначала должна прекратиться война, а потом мы будем говорить о гарантиях безопасности. Нет. Это так не работает. Потому что между Москвой и Вашингтоном есть глобальный замысел. Трампу следует прекратить войну, заморозить ее сейчас и получить премию мира.

Это так же, как Киссинджер получил нобелевскую премию мира за мирное урегулирование конфликта между северным и южным Вьетнамом, а через два года войска северного Вьетнама оккупировали южный Вьетнам, но Киссинджер свою премию не вернул. Мы видим, что история двигается по кругу.

А России тем более нужно перемирие. Сейчас у нее господин такой: по максимуму перемолоть, сжечь свой "биосусор", чтобы эти фронтовики не возвращались в России. Потому что после Афганистана и двух чеченских кампаний – бандитизм, криминал инвалиды на улицах, обращение оружия, обращение наркотиков, крышевание организованной преступности, проституция… Это все Россия уже видела. И фактически Кремль по новому готовится ко всему этому. Он уже строит соответствующую инфраструктуру, начиная от Норвегии и заканчивая связыванием московского военного округа по логистическим маршрутам с Беларусью, строит рокадные дороги, расширяет казармы…

Трамп ушел, Путин сказал, что он договаривался с Трампом – и ударит с новой силой, учитывая ошибки, еще больше уничтожая украинцев. Да, чтобы прижать нас к Днепру, а то и погнать еще дальше.

Мы на это не идем, мы не признаем оккупированные территории русскими. Мы сделали самую большую уступку, когда признали, что нам не хватает сил, чтобы отвоевать наши территории, сказали, что готовы на заморозку, но мы всегда будем стремиться вернуть наши территории. И это точно произойдет при нашей жизни. Мы должны пройти такой сложный путь. Конечно, американцы, мягко говоря, пьют кровь.

Сейчас спрашивают, как мы без американской помощи? Но мы и так четыре месяца ее фактически не получаем. У нас сейчас большая зависимость от снарядов от Франции и Германии. Это при том, что половина натовского калибра 155 миллиметров мы делаем сами. Patriot нам даже не желают продавать. Недавно согласовали систему DNS, когда мы можем купить оружие у частного производителя. Но это мизерная сумма – 50 миллионов долларов США, а за всю историю полномасштабного вторжения мы смогли купить оружие – аж! – это сарказм – на 1,6 миллиарда долларов США.

Потому что пока это, мягко говоря, ни о чем. Мы открыты к сотрудничеству, бизнесу. Хотите недра, хотите "Мотор Сечь", но дайте Patriot, чтобы эту "Мотор Сечь" прикрыть. Потому мы и стали в позу и уперлись. Обратите внимание, что с редкоземельными металлами американцы хотели несколько раз наскочить – не получилось. Хотели взять реванш за Овальный кабинет и сказали о признании российского суверенитета над Крымом – понятно, что этого не будет. И президент Зеленский прямо об этом сказал.

Поэтому, если мы проявим единство, если мы дадим четкий сигнал, что это не позиция президента, нашего высшего военно-политического руководства или Сырского, Буданова или кого-то еще, а позиция всего украинского народа, нации и государства, производящего дальнобойные дроны, милитаризующее оружие, которое имеет 800-тысячную политику, тогда они действительно хотят прекращения этой кровопролитной войны. Ибо самую большую уступку, как бы то ни было, мы уже сделали.

– Вы упомянули о подписанном соглашении о полезных ископаемых . К сожалению, там нет пункта о гарантиях безопасности для Украины. С вашей точки зрения, является ли сам факт такого соглашения определенной гарантией?

– Нет, сам факт сделки не гарантия. Это была "хотелка" Трампа. Как видите, мы переломили позицию США, чтобы это не было отношения как с колонией в 19 веке. Но само по себе это соглашение ничего не стоит. Чтобы она реализовалась, здесь должны быть финансы, западный капитал в Украине и чтобы этот капитал имел мотивацию защищать эту территорию, эти 80% нашего государства. Также должно быть оружие. Эти месторождения, эти компании должны прикрывать Patriot, должно быть сильным ПВО и т.д.

Да, мы согласились на это. Это абсолютно нормальная рабочая здоровая история. Но до практической реализации еще нужно дойти. И это неразрывно связано с гарантиями сохранности.

Напомню, что в предыдущей каденции Трампа подобное соглашение, но не на таких выгодных условиях, которое продавил официальный Киев, было подписано с правительством Афганистана. Мы помним, чем закончилась американская история в Афганистане и чем закончилась реализация этого соглашения. Ничем. Реализован она не была.

– Последний вопрос – о перемирии на 9 мая, который объявил Кремль. Считаете ли вы, что оно действительно будет? Уместно ли оно сейчас?

– Оно не уместно сейчас. Как сказал президент, россияне нервничают, что мы им сорвем их праздник. Это главный праздник их "империи", главный шабаш. "9 мая" и "деды воевали" – это уже отдельная религия в РФ. Поэтому они боятся новых шагов Сырского – что это пройдет под звуки сирен и взрывы украинских дронов. Им нужно в этот день показать всему миру свою мощь и силу, но все это может превратиться в общенациональный позор.

Кремль надеется нас просто передавить, не воспринимая нашу позицию о 30-дневном перемирии, позиции американцев. Напомню, что в Саудовской Аравии именно американцы вышли с этой позицией и мы на нее согласились.

Ладно, давайте начинать хотя бы с 30 дней, но давайте искать реальные механизмы мониторинга соблюдения этого перемирия. Ибо прошлое перемирие предполагало сокращение на 70% использования дронов, артиллерии и минометов, потому что мы уничтожали снаряды. А перемирие на Черном море лучше обеспечивало Силы обороны. Как только оно начало действовать там, по нашей земле из акватории Черного моря снова полетели "Калибры".

Если Запад не предложит нам что-то взамен, например, какую-нибудь финансовую поддержку, чтобы мы в эти дни не били по РФ, то мы можем от этого отказаться. Но если таких предложений не будет, бодрствуйте. У нас точно есть возможности достичь Красной площади. Да, возможно, мы не попадем, потому что там много ПВО. Но будет бахкать и сирена будет выть. И все празднества вынуждены будут проводить в бункерах и бомбоубежищах.

Приглашаю всех желающих ознакомиться с информацией о 1 Центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ по этой ссылке. Номер горячей линии 0 800 503 696.