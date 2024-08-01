Главный стимул – деньги: из-за тотального недобора в армии РФ существенно увеличили выплаты контрактникам

Данные министерства обороны страны-агрессора РФ о количестве новых контрактников могут быть завышены в 1,5 раза. В 2023 году план пополнения армии удалось выполнить только на 50-60% и теперь в качестве стимула правительство России подняло разовую выплату за заключение контракта с ВС РФ со 195 тыс. рублей (около 93 тыс. грн) до 400 тыс. рублей (около 192 тыс. грн).

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Как говорится в совместном расследовании "Важных историй" и Conflict Intelligence Team (CIT), в этом году темпы вербовки контрактников в РФ выше. Однако набирают их все равно "в минус" из-за количества невосполнимых потерь оккупационной армии РФ в Украине.

Как следует из данных о расходах госбюджета РФ, с осени 2022 года до апреля 2024 года единовременную выплату за заключение контракта получили около 426 тыс. россиян.

Однако минобороны РФ озвучило число на 214 тыс. человек больше.

Аналитики отмечают, что часть набранных на фронт людей не попадает в данные о выплатах за заключение контракта, но их количество не настолько велико и не может объяснить такую разницу между числом выплат и данными минобороны.

При этом недостоверность заявлений минобороны РФ подтверждается новостями о штурмовых подразделениях из раненых и покалеченных оккупантов.

"Людей на костылях и с аппаратами Илизарова отправляют на фронт", – заявили в CIT.

В свою очередь источник журналистов в одном из пунктов отбора на контракт рассказал, что в 2023 году регионам удалось выполнить план только на 50-60%.

По его словам, в 2024 году темпы вербовки контрактников выше, но набирают их все равно "в минус" из-за количества невосполнимых потерь в рядах захватнической армии.

"Новые бойцы появляются на бумаге, но не физически на фронте: некоторые из них и так были на войне, но у них поменялся статус. В контрактники записывают срочников, мобилизованных и бойцов добровольческих формирований. Так регион может отчитаться о выполнении плана", – рассказали в CIT.

Так, 1 серпня за укладення контракту росіяни одноразово отримуватимуть 400 тис. рублів із федерального бюджету (раніше – 195 тис. рублів) та виплату від регіону, у деяких суб'єктах – майже 2 млн рублів (близько 961 тис. грн).

За заявами влади, це нібито дозволило набрати 730 тис. нових контрактників за півтора роки.

Как писал OBOZ.UA, на оккупированных территориях Украины захватчики принуждают местных мужчин подписывать контракт с армией РФ. Тяжелые потери на фронте и, соответственно, нехватка пушечного мяса привели к активизации вербовщиков. Однако в ход идут не только уговоры, но и жесткие методы, говорится в материале.

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