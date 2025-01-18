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"Гнев и отпор!" Сырский показал, что ждет оккупантов на нашей земле. Видео

Алексей Лютиков
War
1 минута
270
'Гнев и отпор!' Сырский показал, что ждет оккупантов на нашей земле. Видео

Украинские военнослужащие продолжают давать отпор российской оккупационной армии. В результате боевых действий враг несет большие потери.

Видео дня

Путинские войска теряют не только огромное количество живой силы, но и технику. Видео работы украинских защитников в Telegram показал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Генерал опубликовал кадры работы украинских дронов по вражеским позициям. Сырский подчеркнул, что бойцы ВСУ продолжают давать врагу жесткий отпор.

"Гнев и отпор!" Сырский показал, что ждет оккупантов на нашей земле. Видео

"На нашей земле российские оккупанты получат только гнев и отпор. Слава Украине!", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Огромную роль в уничтожении вражеской техники и личного состава играют FPV-дроны. Также украинские бойцы эффективно работают по позициям российских войск сбросами с дронов.

По состоянию на 18 января потери личного состава путинской армии превысили 817 тыс. человек. Кроме того, враг потерял десятки тысяч единиц различной техники.

"Гнев и отпор!" Сырский показал, что ждет оккупантов на нашей земле. Видео
"Гнев и отпор!" Сырский показал, что ждет оккупантов на нашей земле. Видео

Напомним, российская армия вынуждена перебрасывать на Покровское направление подразделения с других направлений на фронте. Ежедневно враг теряет на этом участке передовой около 300 оккупантов убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что украинские воины за сутки 17 января уменьшили численность российской оккупационной армии еще на 1340 захватчиков. Также они уничтожили десятки единиц военной техники и вооружения.

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