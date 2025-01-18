'Гнев и отпор!' Сырский показал, что ждет оккупантов на нашей земле. Видео

Украинские военнослужащие продолжают давать отпор российской оккупационной армии. В результате боевых действий враг несет большие потери.

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Путинские войска теряют не только огромное количество живой силы, но и технику. Видео работы украинских защитников в Telegram показал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Генерал опубликовал кадры работы украинских дронов по вражеским позициям. Сырский подчеркнул, что бойцы ВСУ продолжают давать врагу жесткий отпор.

"На нашей земле российские оккупанты получат только гнев и отпор. Слава Украине!", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Огромную роль в уничтожении вражеской техники и личного состава играют FPV-дроны. Также украинские бойцы эффективно работают по позициям российских войск сбросами с дронов.

По состоянию на 18 января потери личного состава путинской армии превысили 817 тыс. человек. Кроме того, враг потерял десятки тысяч единиц различной техники.

Напомним, российская армия вынуждена перебрасывать на Покровское направление подразделения с других направлений на фронте. Ежедневно враг теряет на этом участке передовой около 300 оккупантов убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что украинские воины за сутки 17 января уменьшили численность российской оккупационной армии еще на 1340 захватчиков. Также они уничтожили десятки единиц военной техники и вооружения.

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