'Гнуться, но не ломаться': ВСУ прибегли к новой тактике обороны

Украинская огневая мощь улучшилась после того, как законодатели США одобрили критически важный пакет военной помощи. Западные боеприпасы помогли снизить артиллерийское превосходство РФ, однако российские войска все еще продвигаются вдоль линии фронта.

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Вероятно, Россия будет продолжать наступление летом, когда более сухая земля и более долгие дни будут только способствовать продвижению. Об этом сообщает AP News.

Новое оружие и боеприпасы поступают на линию фронта в Украине после того, как в апреле президент США Джо Байден подписал масштабный пакет помощи. Однако Украине понадобятся недели или даже месяцы, чтобы полностью пополнить исчерпаемые запасы.

Поэтому Киев прибегает к стратегии "гнуться, но не ломаться", чтобы выиграть время до получения большего объема западного вооружения и боеприпасов на фронте. Таким образом, уступив часть территории, Украина получила возможность вести боевые действия с более защищенных позиций, как отмечают журналисты.

По словам военных, принимая болезненные решения об отступлении на лучше защищенные позиции, украинские войска могут воевать более эффективно и сохранять личный состав.

Аналитики отмечают, что такая стратегия дает Украине преимущество во времени: уступая небольшую территорию сейчас, она может впоследствии получить больше.

Издание также подчеркивает, что эта стратегия отличается от девятимесячной битвы за Бахмут, где украинские войска понесли значительные потери в тщетной попытке удержать город.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил Associated Press, что Украина уже ощущает результаты американской помощи: "Преимущество России в артиллерии было 7 к 1 в начале года, но сейчас оно снизилось до 5 до 1".

Также аналитики отмечают, что основное наступление России в Донецкой области сосредоточено на районах вокруг захваченной Авдеевки и города Часов Яр, где российские войска достигают небольших, но стабильных успехов. И если Часов Яр упадет, то это поставит под угрозу соседние города, а также сможет приблизить Россию к ее заявленной цели — захват всей Донецкой области.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия почти достроила железную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь. Ожидается, что скоро враг начнет использовать новое железнодорожное сообщение.

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