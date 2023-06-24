'Год, как Украина получила первые HIMARS': Залужный показал, как американская техника приближает победу. Видео

Ровно год назад, 23 июня 2022 года, в Украину прибыли первые реактивные системы залпового огня М142 HIMARS. По словам украинских воинов, это вооружение является одним из наиболее удобных и точных, с которым им приходилось работать.

Видео дня

В 99 случаев из 100, ракета, выпущенная из этой установки, попадает точно в цель. Видео о том, как американская техника помогает украинцам приближать победу, опубликовали 23 июня в Telegram-канале Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, Силы обороны успешно применяют HIMARS для ударов по складам с вооружением, военным объектам и личному составу оккупационной армии России в глубине временно захваченных территорий Украины.

"Работать на HIMARS – это честь для нас, потому что такая точная техника приближает нашу победу. Враг очень боится эту машину", – рассказали военнослужащие артиллерийского подразделения.

Сегодня год как Украина получила первые реактивные системы залпового огня М142 HIMARS.

"Это оружие доказало свою эффективность на фронте. Наши воины мастерски и метко поражают определенные цели: склады боеприпасов, скопление техники и личный состав противника", – отмечают военные.

По словам одного из воинов, эта РСЗО очень удобная в использовании и очень точная.

"Максимальная точность, мы как снайперы, попадающие туда, куда надо. Если мы сравниваем "Ураган" с HIMARS, то там люди работают на улице, и если очень большая непогода – снег или дождь, то все в грязи, вся машина.. Здесь же мы работаем изнутри и поражаем цели изнутри. Так что это гораздо удобнее и быстрее", – сказал военный.

Он добавил, что ракета из HIMARS попадает в цель в 99 из 100 случаев.

"Если ты нажал и она (ракета. – Ред.) улетела, то 99 из 100, что есть попадание в цель", – подчеркнул боец.

По словам военнослужащего ВСУ Сергея, с помощью HIMARS было уничтожено много складов боеприпасов и личного состава противника, поэтому оккупанты очень боятся эту машину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины с помощью ракетной системы M142 HIMARS охотятся на кадыровцев в Запорожской области. С начала этого года их уже дважды накрывали в разных местах отдыха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!