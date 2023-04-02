Год назад ВСУ полностью освободили Киевщину и Черниговщину от оккупантов: исторические кадры

В начале апреля 2022 года Вооруженные силы Украины полностью прогнали российские оккупационные войска с территории Киевской и Черниговской областей. Защитники страны сломали планы врага по захвату украинской столицы и заставили путинскую армию бежать из северных областей Украины.

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По состоянию на 2 апреля 2022 года на территории Киевщины и Черниговщины не осталось ни одного подразделения российской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Полное освобождение Киевской области произошло 2 апреля, однако до этого в течение нескольких дней Силы обороны Украины выбивали врага из населенных пунктов региона. 28 марта был освобожден город Ирпень, 31 марта – Буча, 1 апреля – Гостомель, а уже 2 апреля вся территория области была деоккупирована.

В Министерстве обороны Украины подтвердили, что после месяца упорных боев 2 апреля вся территория Киевской области была освобождена от российских оккупантов. В течение определенного времени украинские войска проводили зачистку городов от вражеских солдат и диверсионно-разведывательных групп.

Вслед за Киевской областью удалось полностью освободить от российской оккупационной армии всю Черниговщину. Вражеские войска колоннами бежали от контрнаступления ВСУ.

В освобожденных населенных пунктах было обнаружено много сожженной вражеской техники. Также россияне оставили после себя следы массовых военных преступлений, разграбленные и уничтоженные дома мирных жителей.

Напомним, 31 марта 2022 года украинские воины освободили от российских захватчиков город Буча Киевской области. 1 апреля эту информацию подтвердил мэр Бучанской территориальной громады Анатолий Федорук, назвав день освобождения огромным праздником.

Ранее сообщалось, что в Бородянке Киевской области большинство зданий было разрушено или повреждено в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Усилиями украинских военных город был освобожден от врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля Украина отмечает первую годовщину освобождения Киевской области от российской оккупации. 28 марта 2022 года был освобожден город Ирпень, 31 марта – Буча, 1 апреля – Гостомель, а уже 2 апреля вся территория Киевской области была деоккупирована. Часть Киевщины находилась под российской оккупацией 38 дней.

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