Год назад защитники Мариуполя покинули 'Азовсталь', сдавшись в плен: что известно об их судьбе

Год назад тысячи защитников Мариуполя, а также гражданские, которые оказались в бомбоубежищах "Азовстали", попали в российский плен. Часть бойцов удалось вернуть домой благодаря обмену, однако на территории государства-террориста РФ по-прежнему остаются тысячи украинских военных.

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Те, кого уже успели вернуть из плена, рассказывают о чудовищных пытках и нечеловеческих условиях содержания в России, поэтому родственники пленных бойцов ежедневно ждут, что их близких также удастся вернуть в Украину. Об этом говорится в материале BBC (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В мае 2022 года, выполняя приказ руководства, бойцы и гражданские вышли из территории комбината "Азовсталь", который был последним оплотом украинских сил в Мариуполе. Людей вывезли на подконтрольные России территории, и большинство из них до сих пор остаются там.

Те, кого удалось обменять, рассказывают ужасные истории о жизни и смерти в тюрьмах. Их родные говорят, что каждый день неопределенности дается с болью. По информации Совета жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали", в общей сложности речь идет о 2 500 пленных.

Спустя некоторое время стало известно, что часть пленных россияне вывезли в Оленевку Донецкой области, и в результате взрыва в ночь на 29 июля в колонии более 50 человек погибли.

Наибольший обмен пленными с самого начала полномасштабного вторжения России произошел 29 июня 2022 года. Тогда, по информации Главного управления разведки, среди 144 освобожденных были 95 военных из "Азовстали". В ведомстве рассказали, что у большинства освобожденных украинцев были тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.

Еще один крупный обмен пленными произошел в конце сентября 2022 года. Кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука и 55 россиян тогда обменяли на 215 украинских военных – 108 из них были бойцами "Азова". Примечательно, что по договоренностям с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, пятеро командиров – Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Олег Хоменко, Денис Шлега – будут находиться под его личными гарантиями защиты в Турции до конца войны.

Защитники Мариуполя меньшими группами возвращались домой во время других обменов, в том числе среди возвращенных 10 апреля была бывшая пресс-секретарь полка "Азов" Валерия Карпиленко.

По данным организации "Женщины из стали", за год удалось вернуть домой 20% бойцов из "Азовстали". Следовательно, еще около 2 тыс. человек находятся в плену у россиян.

Освобожденные из российского плена ужасали не только своим видом и психологическим состоянием, но также рассказывали жуткие подробности о пытках. Глава Совета жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали" Наталья Зарицкая рассказала, что пленных содержат в холоде и морят голодом. Бойцы сталкиваются с постоянными допросами и избиением.

Говоря об обмене в сентябре 2022 года, Зарицкая описала состояние людей, пробывших в плену четыре месяца.

"Это в среднем минус 40 килограммов веса, опущенные почки, выбитый позвоночник, травмированные колени, перебитые усохшие мышцы, потеря зрения, слуха, зубов, потеря чувствительности конечностей, ужасающие психотравмы", – сказала она о состоянии пленных украинцев.

К годовщине выхода из "Азовстали" родные бойцов обратились к президенту Зеленскому с призывом утроить усилия, чтобы защитники вернулись живыми. Родные бойцов считают, что для полноценного результата необходима помощь мира и международных организаций.

Напомним, что перспективу обмена "всех на всех" ранее прокомментировал глава ГУР Кирилл Буданов. В частности, Киев предлагает Москве провести этот формат и, судя по словам, достижение договоренностей близко.

Ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными прошла очередная встреча с родственниками украинских защитников, которые временно удерживаются в России. Ключевым опасением этих людей остается тот факт, что оккупанты не станут соблюдать договоренности и скрывают информацию о реальном количестве взятых в плен бойцов ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на 26 апреля из российского плена уже удалось вернуть 2279 украинцев и украинок. Он поблагодарил всех, кто прилагает усилия для успешных обменов.