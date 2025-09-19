Год после уничтожения арсенала ГРАУ в Тверской обл. РФ: почему это была самая дерзкая операция СБУ на тот момент

Центр специальных операций "А" СБУ 18 сентября обнародовал новые подробности операции в Торопце Тверской области, которая состоялась ровно год назад. Бойцы ЦСО "А" показали, как благодаря координации и управлению СБУ были спланированы и нанесены высокоточные удары по 107-му арсеналу ГРАУ – уничтожены сотни тысяч тонн боеприпасов и значительная часть российских запасов.

В самом Центре специальных операций "А" говорят: "Благодаря координации и управлению СБУ мы смогли сначала проанализировать, спланировать и нанести высокоточные удары по 107-му арсеналу оружия в Торопце Тверской области." Также издание Defense Express провело OSINT-анализ, который подтверждает версию о запуске дронов с территории РФ и добавляет технические детали визуальных кадров.

Реакция и детали

СБУ опубликовала видео запуска дронов – короткие ночные кадры дали аналитикам больше, чем кажется на первый взгляд.

На записи видно звездное небо, и, сравнив положение созвездий с датой атаки – 18 сентября 2024 года – эксперты восстановили возможную траекторию запуска. Это дало основания утверждать, что пуски осуществлялись из глубины вражеской территории, а не со стороны Украины.

По официальным данным, разумное использование дальнобойных дронов нанесло врагу ущерб примерно на 5 миллиардов долларов. Во время одной операции подтверждено уничтожено около 10% всех корректируемых авиабомб в РФ, примерно 50% запасов 120-мм мин и всего около 150 тысяч тонн боеприпасов. Это серьезно ограничило возможности российских атак и продемонстрировало уязвимость глубокого тыла.

Время и навигация

Ключевое доказательство в пользу запуска из России – время поражения объекта: не позднее 03:56 по местному времени.

Расстояние примерно 500 км и анализ высотного положения созвездий указывают на ночные предутренние часы запуска дронов, когда созвездия Пегаса и Лебедя были высоко над горизонтом. Именно это позволило аналитикам привязать видео к конкретному месту и времени.

Риски и мотивация

Запуск с территории противника – чрезвычайно рискованная операция, но она имела тактические преимущества. Во-первых, внимание ПВО объекта, вероятно, было сконцентрировано на подходах с западного или южного направления; во-вторых, управление дронами с более близкого стартового района гарантировало более высокую точность поражения открытых площадок для боеприпасов. Сами спецназовцы назвали удар одним из самых дерзких – и это подчеркивает сложность и смелость операции.

Несмотря на весомые данные, эксперты предостерегают: опубликованное видео может быть иллюстративным или касаться другого эпизода. Поэтому часть выводов базируется на предположениях, хотя и обоснованных OSINT-анализом. Также остается вопрос о типе боеприпаса в боевой части дронов и степени их модификации.

Что предшествовало

18 сентября 2024 года в Тверской области ударные беспилотники атаковали 23-й военный арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны Российской Федерации. Взрывы прогремели в 04:00, после чего началась детонация.

После взрывов на складе в поселке Октябрьский россияне эвакуировали железнодорожную станцию Старая Торопа. Несколько пассажирских поездов отменены. Другие, в частности "Москва-Псков" и "Санкт-Петербург – Смоленск", отправлены альтернативным маршрутом и следуют с задержкой около 2 часов.

РосСМИ поспешили сообщить о поражении в Тверской области "секретного" военного объекта РФ.

Позже стало известно, что прилеты БПЛА по 107 арсеналу в Торопце повлекли огромные убытки для оккупационного войска. Спутниковые снимки хорошего качества показали, что большая часть склада БК уничтожена. На территории, где хранилища обустроены под землей, наземные сооружения также пострадали. Это видно на кадрах, сделанных из космоса спутниками американской компании Maxar Technologies.

Возник мощный пожар, боеприпасы начали детонировать. Тогда даже датчики зафиксировали это как небольшие землетрясения.

