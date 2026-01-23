Годовой бюджет Великого Новгорода: в ГУР раскрыли, сколько Кремль потратил на массированный обстрел Украины 20 января

Массированный обстрел Украины в ночь на 20 января стоил стране-агрессору России более 131 миллиона долларов. Эта сумма равна годовому бюджету города Великий Новгород, в котором проживают около 220 тысяч человек.

Это выяснили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По данным разведчиков, во время той атаки оккупанты использовали 372 средства воздушного нападения. Речь идет о баллистических ракетах "Искандер", гиперзвуковой ракете "Циркон", крылатых ракетах Х-101, учебных ракетах РМ-48У, а также беспилотниках типов "Герань", "Гарпия" и "Гербера".

По подсчетам ГУР МО Украины, в целом стоимость использованного вооружения превышает 131 миллион долларов (более 10,2 миллиарда рублей). Для сравнения: именно на такую сумму в течение года функционирует город Великий Новгород. Кроме того, расходы соизмеримы с примерно третьей частью годовых бюджетов отдельных регионов России, в частности Калмыкии и Ненецкого автономного округа.

"За такую сумму можно было бы построить современный, полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов", – подчеркнули разведчики.

Отдельно разведчики обратили внимание на состояние российского бюджета. По их данным, в прошлом году дефицит бюджета страны-агрессора составлял 70 миллиардов долларов (5,6 трлн рублей, около 2,6% ВВП).

"Ради продолжения финансирования военной машины Москва вынуждена повышать налоги и акцизы и сокращать расходы на социальную сферу, а также государственные инвестиционные проекты", – отметили в ГУР.

Напомним, в ночь на 20 января российские захватчики начали массированную атаку на Украину дронами-камикадзе типа Shahed и имитаторами. В воздушном пространстве страны одновременно фиксировали десятки БПЛА, также враг запустил баллистику.

OBOZ.UA сообщал, что во вторник, 20 января, президент Владимир Зеленский провел энергетический селектор, на котором обсуждались последствия российской ночной атаки. Глава государства подчеркнул, что часть ракет, которыми оккупанты обстреляли Украину, изготовлены после 2026 года.

