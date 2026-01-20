Часть ракет, которыми Россия атаковала Украину 20 января, были произведены в этом году: Зеленский объяснил, что это значит
Во вторник, 20 января, президент Владимир Зеленский провел энергетический селектор, на котором обсуждались последствия российской ночной атаки. Глава государства подчеркнул, что часть ракет, которыми оккупанты обстреляли Украину, изготовлены после 2026 года.
Это говорит о том, что мировые санкции против РФ должны работать сильнее. Детали он сообщил в своем Telegram.
Россияне изменили тактику обстрелов
"Провел специальный энергетический селектор. Были все правительственные чиновники, которые задействованы в ликвидации последствий, областная власть, военные, представители энергетического сектора", – написал украинский лидер.
По его словам, во всех регионах, где зафиксированы попадания, продолжаются восстановительные работы.
"По имеющейся информации, по меньшей мере часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году. Это еще раз говорит о том, как важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали", – говорится в сообщении.
Президент сообщил, что из-за вражеской атаки сложная ситуация остается в Киеве, отдельных районах Киевской области и Харькове. Во время энергетического селектора также была подробно рассмотрена обстановка на Днепровщине, в Запорожье и Запорожской области, на Сумщине, Черниговщине, в Одессе и на Ровенщине.
Кроме того, по словам президента, командующий Воздушных сил ВСУ Анатолий Кривоножко проинформировал о работе украинских систем ПВО по уничтожению российских ракет и первые зафиксированные признаки обновленной тактики противника.
"Поручил военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, и проинформировать их подробно по изменению российской тактики удара и особого направления атаки на поражение объектов энергетики. Будем работать и по запросам на ракеты для систем ПВО – время имеет значение по каждому запросу, по каждому элементу поставки", – указано в сообщении.
Зеленский также поручил премьер-министру Юлии Свириденко и министру энергетики Денису Шмыгалю до 18:00, 20 января, предоставить детальный анализ сроков восстановления в каждом регионе и определить потребность в необходимых ресурсах.
"Все силы государственных и частных компаний в области энергетики должны быть направлены на то, чтобы обеспечить для украинцев максимально быстрое восстановление. Спасибо всем, кто с Украиной!" – написал глава государства.
Напомним, в ночь на 20 января, российские захватчики начали массированную атаку на Украину дронами-камикадзе типа Shahed и имитаторами. В воздушном пространстве страны одновременно фиксировали десятки БПЛА, также враг запустил баллистику.
Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский сообщал, что из-за российских атак по Украине, в энергосистеме образовался дефицит объемом 7 ГВт, то есть около 33% потребностей. Чтобы помешать уничтожению критической инфраструктуры, действуют комплексные меры защиты, заменяется поврежденное оборудование и наращиваются возможности для импорта электроэнергии.
