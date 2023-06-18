Годжес: у Путина истерика, россияне не знают, чего ждать

В России растет уровень недовольства жителей из-за войны в Украине. Многие не поддерживают президента РФ Владимира Путина, а военные отказываются "служить Родине".

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Об этом сообщил генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Россияне теряют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне.

"Они не знают, чего ждать, и не чувствуют себя в силе. Во-первых, большинство русских солдат не хотят воевать. Во-вторых, российские СМИ и военные блогеры наконец-то столкнулись с правдой после того, как им врали в течение последнего года. Теперь они видят, что украинские войска сильны, подготовлены и имеют реальный военный потенциал", – заявил он.

Также фактором, который вызывает недовольство россиян, является постоянная помощь Украине.

"Кадыров, Пригожин, Шойгу – все они ненавидят друг друга, и эта ненависть просачивается к генералам, полковникам и другим людям под ними. Это означает, что российской обороне не хватит сплоченности, если Украина будет продолжать в этом же духе", – добавил генерал.

По словам Бена Ходжеса, украинский Генеральный штаб проделал очень хорошую работу, отслеживая российские логистические узлы, штабы, усложняя российским войскам процесс принятия ответных решений по маневрам.

"Почему я отдельно говорил об истерике россиян – это значит, что они не знают, не могут спрогнозировать, как будут вести себя военные, и они не понимают стратегического плана нашего командования", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бен Ходжес заявил, что основная фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины еще не началась, но защитники родной земли уже находятся на пути к изгнанию оккупантов со своих территорий. В ходе успешных боев Россия будет вынуждена отступить, в том числе и из Крыма.

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