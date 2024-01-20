Голосовать можно и с украинским паспортом, и с российским: в Мелитополе псевдовыборы дошли до абсурда

На территории временно оккупированного Мелитополя россияне активно готовятся к так называемым "выборам" Владимира Путина. Чтобы продемонстрировать высокую явку избирателей, оккупанты введут правило, согласно которому проголосовать можно будет с паспортом любой страны мира.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона "Единые новости". Таким образом, оккупационные власти надеются скрыть свои фальсификации.

Как отметил Федоров, в течение этой недели оккупанты в Мелитополе определили так называемых доверенных лиц, среди которых оказались руководитель музея из Бердянска и ректор фейкового университета, созданного россиянами на базе ранее закрытых в области четырех вузов.

"Мы видим, что они сейчас играют в фейковую демократию: сегодня в Мелитополе, Энергодаре и Бердянске они разместили массово столы для сбора подписей в поддержку Путина, но есть множество подтверждений, что это фейк и пропаганда... Один из недоблогеров снимал, как он вроде бы ставит подпись, и можно было увидеть, что подпись он ставит на пустом листе" – рассказал Федоров.

Также есть определенные правила, которые будут действовать в марте. Их цель — создать впечатление, что в псевдовыборах приняло участие значительное количество людей. Одно из таких правил — голосовать можно будет и с украинским, и с российским паспортом, и с любым другим.

"Мы ожидаем, что явку они покажут 100%, поддержку 90%, а мы ясно понимаем, что граждан с паспортом РФ даже 50% не существует на временно оккупированной территории. Так они снимают все ограничения, чтобы закрыть свои фальсификации", – отметил Федоров.

Ранее мэр временно оккупированного Мелитополя сообщал, что захватчики заблокировали доступ к медицинским услугам для украинцев, не получивших документов страны-агрессора. Он назвал ситуацию "медицинским террором".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Федоров рассказал, что на оккупированных территориях в Запорожской области людям не хватает лекарства, а попасть к врачу невозможно без российского паспорта. Кроме того, оккупанты не завозят в города обязательные вакцины для детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!