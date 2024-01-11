В Мелитопольском районе оккупанты не лечат людей без паспорта РФ, – Федоров

Войска России продолжают терроризировать мирных жителей временно оккупированых территорий Запорожской области. Захватчики заблокировали доступ к медицинским услугам для украинцев, которые не получили документы страны-агрессора.

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В частности, такая ситуация сложилась в захваченном россиянами Мелитопольском районе. Об этом рассказал законный мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров в среду, 10 января, на своем канале в Telegram.

Городской глава назвал ситуацию "медицинским террором".

По данным Федорова, оккупанты допускают жителей города и района в амбулатории только при наличии трех документов страны-агрессора: российского паспорта, так называемого СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) и российской медицинской страховки.

Оккупационные администрации сами признаются, что государственная дума страны-агрессора "дала время" украинцам в захваченных городах сделать медполис до конца 2024 года.

"Однако для местных гауляйтеров даже российские законы не писаны: они всячески подгоняют жителей "чем раньше сделаете, тем лучше", – отметил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Федоров рассказал, что на оккупированных территориях в Запорожской области людям не хватает лекарств, а попасть к врачу невозможно без российского паспорта. Кроме того, оккупанты не завозят в города обязательные вакцины для детей.

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