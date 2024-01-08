Украинцам в оккупации не хватает лекарств и вакцин: Федоров рассказал о гуманитарной катастрофе на Запорожье

Оккупационные войска страны-агрессора России создали гуманитарную катастрофу во временно захваченных городах Украины. В частности на оккупированных территориях в Запорожской области людям не хватает лекарств, а попасть к врачу невозможно без российского паспорта.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил законный городской глава оккупированого Мелитополя Иван Федоров в воскресенье, 7 января. Мэр отметил, что россияне медленно убивают и выживают украинцев.

Федоров озвучил основные гуманитарные проблемы в оккупированных городах и селах. По его словам, там практически нет импортных лекарств или же цена на такие медикаменты недоступна для местных жителей. Кроме того, оккупанты не завозят в города обязательные вакцины для детей БЦЖ и АКДС, родители ждут прививки от туберкулеза более шести месяцев.

Часть жизненно необходимых лекарств против болезней сердца, желудка, гипертензии, по информации Федорова, отпускаются исключительно по рецептам. Чтобы его взять, необходимо выстоять огромную очередь к врачу.

Кроме того, обслуживание у врача невозможно без паспорта страны-агрессора, которые россияне заставляют получать украинцев.

Ранее Федоров рассказал, что на временно оккупированных территориях Украины пособники Кремля устроили показательную пропагандистскую акцию – сбор подписей за диктатора Владимира Путина. Практической ценности у мероприятия нет, поскольку выборы президента России запланированы на 15-17 марта 2024 года.

По его словам, для сбора подписей оккупанты используют именно молодежь.

Как писал OBOZ.UA, Россия продолжает изменять этнический состав населения на временно оккупированной территории Запорожской области. Некоторых местных жителей отправляют на работу в РФ, а российских "гастролеров" завозят на ВОТ.

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