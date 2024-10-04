Гончаренко об изменениях в приказе Минобороны №232: очень правильное решение, прочь от совковых правил

Министр обороны Рустем Умеров внес изменения в приказ Минобороны №232 по инвентарному вещевому имуществу военнослужащих. Согласно новым нормам, инвентарным имуществом остается только броня и каска. Для ДШВ и ССО – броня, каска и наушники.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Все! Больше никакие спальники, карематы и прочее – не инвентарное имущество. Теперь не нужно возиться, чтобы сдавать такие вещи при переводе в другие части или при увольнении. Не надо мучиться, если оно пропало. Очень правильное решение. Прочь от совковых правил в армии", – сообщил Гончаренко.

Позже нардеп опубликовал приказ министра Умерова, где предлагает внести соответствующие изменения в отношении инвентарного вещевого имущества.